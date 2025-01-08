Роналду пригласили играть за клуб из Молдовы

Футболисту Криштиану Роналду предложили играть в Молдове. Фото: ФК Манчестер Юнайтед

Футбольный клуб "Дачия Буюкань" из Кишинева пригласил к себе мировую звезду Криштиану Роналду. У того как раз завершается контракт с саудовской командой "Аль-Наср". Бразильский футболист пока не ответил на предложение.

Приглашение опубликовали на официальной странице "Дачии".

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В молдавском клубе отметили, что Криштиану Роналду еще не продлил контракт с "Аль-Насром", следовательно открыт для предложений.

"Мы в Академии Дачии Буюкань считаем, что лучшим решением для продолжения карьеры игрока является наш клуб", — говорится в сообщении.

В частности, "Дачия" предлагает спортсмену место в администрации в качестве международного бренд-амбассадора академии или тренера детских групп. Кроме того, отметили в команде, Роналду не придется привыкать к другим цветам, ведь футболисты клуба играют в желто-голубой форме.

Отметим, что "Дачия" сейчас занимает предпоследнее место в чемпионате Молдовы.

Ранее мы сообщали, что Криштиану Роналду планирует продолжить играть в футбол на самом высоком уровне. У него есть несколько вариантов продолжения карьеры. Также ходят слухи, что форвард может сменить клуб, чтобы дать "последний бой" аргентинцу Лионелю Месси.