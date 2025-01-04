Чоловік на Одещині отримав 8 років за побиття товариша до смерті

Затриманий нападник з поліцейським. Фото: Нацполіція

На Одещині відправили до в'язниці чоловіка, який побив до смерті свого товариша. Трагічна подія сталася під час спільного застілля та розпиття алкоголю.

Про це у суботу, 4 січня, повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Забив товариша до смерті

Подія сталася в Зеленогірській громаді Одеської області. У серпні минулого року місцева мешканка виявила біля амбулаторії тіло 46-річного чоловіка без ознак життя. Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті став травматичний шок через тяжкі тілесні ушкодження — переломи ребер та пошкодження внутрішніх органів.

Правоохоронці оперативно з’ясували, що загиблого побив його 42-річний товариш під час спільного вживання алкоголю. Згодом стало відомо, що між чоловіками виникла сварка, внаслідок якої підозрюваний завдав потерпілому численних ударів. Після цього він відтягнув постраждалого до медичного пункту неподалік і знову побив, залишивши його там без допомоги. Зловмисник спробував втекти, сховавшись на околиці села, але був затриманий поліцією.

Яке покарання за вбивство

Слідчі зібрали достатньо доказів, зокрема висновок судово-психіатричного експерта, який визнав чоловіка осудним. Йому було висунуто обвинувачення за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Чоловіку призначили покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Сумах чоловік помер від черепно-мозкової травми після конфлікту з військовим. Також у Львові біля одного зі ставків побили чоловіка, бо не там рибалив.