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Избил и оставил умирать — на Одесчине осудили нападавшего

4 января 2025 16:35
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Мужчина в Одесской области получил восемь лет за избиение товарища до смерти
Задержанный нападавший с полицейским. Фото: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На Одесчине отправили в тюрьму мужчину, который избил до смерти своего товарища. Трагическое событие произошло во время совместного застолья и распития алкоголя.

Об этом в субботу, 4 января, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Забил товарища до смерти

Происшествие произошло в Зеленогорской громаде Одесской области. В августе прошлого года местная жительница обнаружила возле амбулатории тело 46-летнего мужчины без признаков жизни. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стал травматический шок из-за тяжелых телесных повреждений — переломы ребер и повреждения внутренних органов.

Правоохранители оперативно выяснили, что погибшего избил его 42-летний товарищ во время совместного употребления алкоголя. Впоследствии стало известно, что между мужчинами возникла ссора, в результате которой подозреваемый нанес потерпевшему многочисленные удары. После этого он оттащил пострадавшего в медицинский пункт неподалеку и снова избил, оставив его там без помощи. Злоумышленник попытался скрыться, спрятавшись на окраине села, но был задержан полицией.

Какое наказание за убийство

Следователи собрали достаточно доказательств, в частности заключение судебно-психиатрического эксперта, который признал мужчину вменяемым. Ему было предъявлено обвинение за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Мужчине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Сумах мужчина умер от черепно-мозговой травмы после конфликта с военным. Также во Львове возле одного из прудов избили мужчину, потому что не там рыбачил.

Одесса смерть полиция избиение Одесская область Новости Одессы

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