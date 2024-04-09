Фільм про Олександра Довженка: в Одесі почалися зйомки, деталі

Памʼятна табличка Олександру Довженку. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 квітня, в Одесі оголосили про старт зйомок біографічного фільму про знаменитого українського режисера Олександра Довженка. Стрічка буде присвячена до 130-річчя видатного митця вітчизняного кінематографа, кінематографічними здобутками якого надихаються сучасні діячі мистецтва.

Журналісти Новини.LIVE дізналися усі деталі майбутнього фільму.

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Що відомо про фільм

Кінопродюсери зазначають, що робота над стрічкою стартувала на початку квітня. Зараз вона перебуває на стадії кастингів та розробки плану знімального процесу. Митці планують завершили зйомки до 130-річчя режисера у вересні цього року, після чого почнеться етап постпродакшену. А на великі екрани фільм вийде вже наступного року, проте точні дати невідомі.

"Ми вирішили зняти фільм про Довженка, про Одесу у часи Довженка, як пошану митцю, який творив у нашому місті. Саме тут Олександр Петрович розпочав свій режисерський шлях. Знімати під час війни та фінансової кризи, та ще й про Довженка, це надзвичайно складно", — повідомив генеральний продюсер фільму Андрій Осіпов.

Генеральний продюсер фільму Андрій Осіпов. Фото: Новини.LIVE

Крім того, варто сказати, що фільм буде знятий за державні кошти. Але наразі фонд Держкіно виділив лише частину необхідних коштів, решта надаватиметься у процесі.

Логотип одеської кіностудії. Фото: Новини.LIVE

Історичні постаті у фільмі

Генеральний продюсер фільму також наголошує, що, окрім самого Довженка, у стрічці зʼявляться й інші відомі особистості України 1920-х років. Зокрема, це хорунжий армії УНР Юрій Тютюнник, відомий письменник Юрій Яновський та член Генерального Секретаріату УНР Симон Петлюра.

"Ми хочемо показати ці історичні особистості, але водночас хочемо також показати дух Одеси 1926 року, яка оклигала після революції. Це Одеса Ісаака Бабеля і Юрія Яновського. Про те, як в Одесі знімається кіно, а молоді люди творять українську історію", — сказав Андрій Осіпов.

Пресконференція про фільм "Режисер". Фото: Новини.LIVE

Наразі акторський склад повідомити неможливо, адже досі тривають кастинги. Але кіновиробники наголошують, що перевагу надаватимуть саме одеським акторам. Проте зараз точно відомо, що одну з провідних ролей зіграє відомий український актор Богдан Бенюк.

Глядачі на пресконференції. Фото: Новини.LIVE

Присвята старій Одесі

Вже із середини літа вулиці Одеси наповняться кінематографічною технікою, акторами у старовинних костюмах та гучними криками "камера, мотор". Це будуть перші масові зйомки у місті за час повномасштабного вторгнення, однак у міській раді наголошують, що вони проходитимуть з дотриманням усіх безпекових вимог.

"Ми багато разів говорили про те, що популяризацію, маркетинг та туристичну привабливість міста складно уявити без кіно. Дуже приємно, що ми можемо візуалізувати історію нашого міста саме в контексті Довженка. Це велика справа. Думаю, всі одесити будуть раді тому, що на вулицях міста будуть знімальні майданчики", — зазначив директор департаменту культури Одеської міської ради Іван Ліптуга.

Голова департаменту культури Одеської міської ради Іван Ліптуга. Фото: Новини.LIVE

У часи війни будь-які масові заходи — це ризик, але кіномитці готові на нього піти. Люди завжди потребують мистецтва, адже воно "тримає на плаву" і не дає впасти у депресію. Особливо знаковим є те, що це кіно рідне та про рідні місця та людей.