Фильм об Александре Довженко: в Одессе начались съемки, детали

Памятная табличка Александру Довженко. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 9 апреля, в Одессе объявили о старте съемок биографического фильма о знаменитом украинском режиссере Александре Довженко. Лента будет посвящена 130-летию выдающегося художника отечественного кинематографа, кинематографическими достижениями которого вдохновляются современные деятели искусства.

Журналисты Новини.LIVE узнали все подробности будущего фильма.

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Что известно о фильме

Кинопродюсеры отмечают, что работа над фильмом стартовала в начале апреля. Сейчас она находится в стадии кастингов и разработки плана съемочного процесса. Художники планируют завершить съемки к 130-летию режиссера в сентябре этого года, после чего начнется этап постпродакшена. А на большие экраны фильм выйдет уже в следующем году, однако точные даты неизвестны.

"Мы решили снять фильм о Довженко, об Одессе во времена Довженко, как уважение художнику, творившему в нашем городе. Именно здесь Александр Петрович начал свой режиссерский путь. Снимать во время войны и финансового кризиса, да еще и о Довженко, это чрезвычайно сложно", — сообщил генеральный продюсер фильма Андрей Осипов.

Генеральный продюсер фильма Андрей Осипов. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, следует сказать, что фильм будет снят за государственные средства. Но пока фонд Госкино выделил лишь часть необходимых средств, остальные будут предоставляться в процессе.

Логотип одесской киностудии. Фото: Новини.LIVE

Исторические фигуры в фильме

Генеральный продюсер фильма также отмечает, что кроме самого Довженко в ленте появятся и другие известные личности Украины 1920-х годов. В частности, это хорунжий армии УНР Юрий Тютюнник, известный писатель Юрий Яновский и член Генерального секретариата УНР Симон Петлюра.

"Мы хотим показать эти исторические личности, но в то же время хотим также показать дух Одессы 1926 года, оклемавшейся после революции. Это Одесса Исаака Бабеля и Юрия Яновского. О том, как в Одессе снимается кино, а молодые люди творят украинскую историю", — сказал Андрей Осипов.

Прессконференция о фильме "Режиссер". Фото: Новини.LIVE

Актерский состав сообщить невозможно, ведь до сих пор продолжаются кастинги. Но кинопроизводители отмечают, что предпочтение будут отдавать именно одесским актерам. Однако сейчас точно известно, что одну из ведущих ролей сыграет известный украинский актер Богдан Бенюк.

Зрители на пресс-конференции. Фото: Новини.LIVE

Посвящение старой Одессе

Уже с середины лета улицы Одессы наполнятся кинематографической техникой, актерами в старинных костюмах и громкими криками "камера, мотор". Это будут первые массовые съемки в городе за время полномасштабного вторжения, однако в городском совете подчеркивают, что они будут проходить с соблюдением всех требований безопасности.

"Мы много раз говорили о том, что популяризацию, маркетинг и туристическую привлекательность города сложно представить без кино. Очень приятно, что мы можем визуализировать историю нашего города именно в контексте Довженко. Это большое дело. Думаю, все одесситы будут рады тому, что на улицах города будут съемочные площадки", — отметил директор департамента культуры Одесского городского совета Иван Липтуга.

Глава департамента культуры Одесского городского совета Иван Липтуга. Фото: Новини.LIVE

Во время войны любые массовые меры — это риск, но кинохудожники готовы на него пойти. Люди всегда нуждаются в искусстве, ведь оно "держит на плаву" и не дает впасть в депрессию. Особенно знаковым является то, что это кино родное и о родных местах и людях.