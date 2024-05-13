Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Початок тижня без електроенергії — кому з одеситів відключили світло arrow

Початок тижня без електроенергії — кому з одеситів відключили світло

13 травня 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Початок тижня без електроенергії — кому з одеситів відключили світло
В Одесі багатьом містянам відключили світло сьогодні, 13 травня. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 13 травня, деякі одесити залишилися без світла до вечора. Енергетики наразі проводять ремонти, а електропостачання у будинках містян обіцяють повністю відновити до 19:00, але декому — раніше, о 17:00. Проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де немає світла 

Центральний РЕМ:  

  • Тираспольська, 25,31,33,35;
  • Базарна, 91, 93, 95,120,120/корп.3;
  • пров. Щепний, 3,4,9.
    Роботи до 17:00.
  • Посмітного, 20, 22;
  • Фонтанська дорога, 59, 59/корп.1, 59а, 61, 63, 65;
  • пров. Полуничний, 20, 24/2 — 4, 24А.
    Роботи до 19:00. 

Південний РЕМ:  

  • Товариство садівників " Зелений мис";
  • Чуковського Корнія, 5/63;
  • просп. Свободи, 32/а/1.  
    Роботи до 18:00.
  • Абрикосова, 4 — 16, 45 — 79/уч корп.12, 81 —  105;
  • Дубовий Гай, 2 — 57;
  • Лігінська (Макаренка), 1 — 33;
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40;
  • Рівності, 88, 91, 92, 98 — 104, 195;
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34;
  • Фонтанська дорога, 106/корп.37 і 40;
  • пров. 1-й Рівності, 90;
  • пров. Абрикосовий, 1  —  29;
  • пров. Янтарний, 6 — 8. 
    Роботи до 19:00. 

Північний РЕМ:  

  • Отамана Головатого, 64 — 77, 92 — 96, 135 — 145;
  • Чорноморського Козацтва, 95, 97, 107, 123, 125 — 135.
    Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг. 

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.

комунальні послуги
Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
відключення світла
світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина