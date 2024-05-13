Початок тижня без електроенергії — кому з одеситів відключили світло

В Одесі багатьом містянам відключили світло сьогодні, 13 травня. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 13 травня, деякі одесити залишилися без світла до вечора. Енергетики наразі проводять ремонти, а електропостачання у будинках містян обіцяють повністю відновити до 19:00, але декому — раніше, о 17:00. Проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Центральний РЕМ:

Тираспольська, 25,31,33,35;

Базарна, 91, 93, 95,120,120/корп.3;

пров. Щепний, 3,4,9.

Роботи до 17:00 .

. Посмітного, 20, 22;

Фонтанська дорога, 59, 59/корп.1, 59а, 61, 63, 65;

пров. Полуничний, 20, 24/2 — 4, 24А.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

Товариство садівників " Зелений мис";

Чуковського Корнія, 5/63;

просп. Свободи, 32/а/1.

Роботи до 18:00.

Абрикосова, 4 — 16, 45 — 79/уч корп.12, 81 — 105;

Дубовий Гай, 2 — 57;

Лігінська (Макаренка), 1 — 33;

Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40;

Рівності, 88, 91, 92, 98 — 104, 195;

Айвазовського (Тімірязєва), 34;

Фонтанська дорога, 106/корп.37 і 40;

пров. 1-й Рівності, 90;

пров. Абрикосовий, 1 — 29;

пров. Янтарний, 6 — 8.

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

Отамана Головатого, 64 — 77, 92 — 96, 135 — 145;

Чорноморського Козацтва, 95, 97, 107, 123, 125 — 135.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.