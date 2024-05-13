Начало недели без электроснабжения — кому из одесситов отключили свет

В Одессе многим горожанам отключили свет сегодня, 13 мая. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 13 мая, некоторые одесситы остались без света до вечера. Энергетики сейчас проводят ремонты, а электроснабжение в домах горожан обещают полностью восстановить до 19:00, но некоторым — раньше, до 17:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Центральный РЭС:

Тираспольская, 25,31,33,35;

Базарная, 91, 93, 95,120,120/корп.3;

пер. Щепной, 3,4,9.

Работы до 17:00 .

. Посмитного, 20, 22;

Фонтанская дорога, 59, 59/корп.1, 59а, 61, 63, 65;

пер. Клубничный, 20, 24/2 — 4, 24А.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

Общество садоводов "Зеленый мыс";

Чуковского Корния, 5/63;

просп. Свободы, 32/а/1.

Работы до 18:00.

Абрикосова, 4 — 16, 45 — 79/уч корп.12, 81 — 105;

Дубовая Роща, 2 — 57;

Лигинская (Макаренко), 1 — 33;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28 — 40;

Равенства, 88, 91, 92, 98 — 104, 195;

Айвазовского (Тимирязева), 34;

Фонтанская дорога, 106/корп.37 и 40;

пер. 1-й Равенства, 90;

пер. Абрикосовый, 1 — 29;

пер. Янтарный, 6 — 8.

Работы до 19:00.

Северный РЭС :

Атамана Головатого, 64 — 77, 92 — 96, 135 — 145;

Черноморского Казачества, 95, 97, 107, 123, 125 — 135.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

О коммунальных услугах

Ранее мы сообщали, что в 2024 году правительство разрешило отключать электроэнергию бытовым потребителям, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кого из украинцев могут вызвать в суд за неоплату коммуналки, а кому списать долг.

Также писали, что поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут пересмотреть.