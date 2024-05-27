Початок тижня без світла — кому з одеситів варто зарядити телефони
Сьогодні, 27 травня, на всій території Одещини діятимуть стабілізаційні відключення світла через велике навантаження на електросистему. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у багатьох одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.
Стабілізаційні відключення
Графік стабілізаційних відключень в Одеській області сьогодні, 27 травня, діятиме впродовж всієї доби. Споживачі повинні бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подання світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись про відключення за вашою адресою за посиланням.
Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:
- Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
- Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
- Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.
Де не буде світла через планові роботи
Південний РЕМ:
- 11-а Лінія 6-ої Ст. Люстдорфської Дороги, 15 — 23, 30 — 38;
- Левітана, 101, 101А, 101Г;
- Ільфа І Петрова, 21, 23;
- просп. Академіка Глушка, 19 — 25;
- Академіка Корольова, 42, 44, 48/Корп.1;
- 10-а Лінія 6-ої Ст. Люстдорфської Дороги, 16 — 22Б;
- Костанді, 187, 187/Корп.1, 189.
Роботи до 17:00
Центральний РЕМ:
- Дюковська, 8;
- Дальницька, 31— 41;
- Мала Арнаутська;
- Ковальська — усі будинки;
- Єврейська — усі будинки;
- Преображенська — усі будинки;
- Тираспольська — усі будинки;
- Троїцька, 60;
- Пл. Соборна, 1;
- Велика Арнаутська — усі будинки;
- Льва Толстого, 17, 19;
- Спірідонивська — усі будинки;
- Ніжинська — усі будинки;
- Новосельського — усі будинки;
- Вороного Миколи, 4А;
- Строганова — усі будинки;
- Владислава Домбровського (Желябова) — усі будинки;
- Райдужна — усі будинки;
- Святослава Ріхтера — усі будинки;
- Квіткова — усі будинки;
- Кордонна, 25;
- Олексія Косяченко — усі будинки;
- Тетяни Тесс — усі будинки;
- Пров. Кострова, 7;
- Платанова — усі будинки;
- Радісна, 114, 116;
- Пров. 1-й, 2-й Бузковий — усі будинки;
- Пров. Бузковий — усі будинки;
- Килимовий — усі будинки;
- Проїзд Бузковий — усі будинки;
- Пров. Успенський — усі будинки;
- Квітнева — усі будинки;
- Йозеф Прибіка (Мінська) — усі будинки;
- Сільська — усі будинки;
- Туристська — усі будинки;
- 1-а Степова — усі будинки.
- Ближні Млини (Кондренка) — усі будинки;
- Малішевського (Гастелло) — усі будинки;
- Клименко, 25, 33В;
- Гранатна, 28 — 54;
- Пров. 1-й Кипарисний, 2, 4;
- Пров. 3-й Кипарисний, 1, 2, 3, 4;
- Пров. Джутовий, 1 — 10А;
- Пров. Конструкторський, 1 — 11;
- Литавровий Провулок (Пров. Москвіна), 1 — 12;
- Пров. Радіальний, 1 -- 12;
- Пл. Віри Холодної, 1, 3;
- Центральний Аеропорт, 1 — 15, 23;
- Пров. Нечипоренко, 4, 5, 7, 9, 11, 13;
- Жуковського, 39;
- Базарна, 92, 100.
Роботи до 19:00
Північний РЕМ:
- Романа Шухевича, 9 — 36;
- Сергія Ядова, 51 — 61А;
- Шилова, 29 — 37, 30 — 42А;
- Куниці, 5 — 17;
- Одеська, 2 — 10, 12, 50 — 54, 58/Корп.1;
- Проценка, 40 — 48;
- Пров. Нафтовиків, 3 — 9, 4 — 8А.
Роботи до 17:00
- Академіка Воробйова, 14 — 18А;
- Одеська, 48, 48А;
- Виставочна, 13 — 19, 14 — 32;
- Зорінська, 34, 34А;
- Шевальових (Лізи Чайкіної), 1 — 19А;
- Паркова, 28, 28А.
Роботи до 18:00
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