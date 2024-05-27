Початок тижня без світла — кому з одеситів варто зарядити телефони

Тисячі одеситів залишились без світла сьогодні, 27 травня. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 27 травня, на всій території Одещини діятимуть стабілізаційні відключення світла через велике навантаження на електросистему. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у багатьох одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

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Стабілізаційні відключення

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області сьогодні, 27 травня, діятиме впродовж всієї доби. Споживачі повинні бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подання світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись про відключення за вашою адресою за посиланням.

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.

на графіку. Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.

на графіку. Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.

Де не буде світла через планові роботи

Південний РЕМ:

11-а Лінія 6-ої Ст. Люстдорфської Дороги, 15 — 23, 30 — 38;

Левітана, 101, 101А, 101Г;

Ільфа І Петрова, 21, 23;

просп. Академіка Глушка, 19 — 25;

Академіка Корольова, 42, 44, 48/Корп.1;

10-а Лінія 6-ої Ст. Люстдорфської Дороги, 16 — 22Б;

Костанді, 187, 187/Корп.1, 189.

Роботи до 17:00

Центральний РЕМ:

Дюковська, 8;

Дальницька, 31— 41;

Мала Арнаутська;

Ковальська — усі будинки;

Єврейська — усі будинки;

Преображенська — усі будинки;

Тираспольська — усі будинки;

Троїцька, 60;

Пл. Соборна, 1;

Велика Арнаутська — усі будинки;

Льва Толстого, 17, 19;

Спірідонивська — усі будинки;

Ніжинська — усі будинки;

Новосельського — усі будинки;

Вороного Миколи, 4А;

Строганова — усі будинки;

Владислава Домбровського (Желябова) — усі будинки;

Райдужна — усі будинки;

Святослава Ріхтера — усі будинки;

Квіткова — усі будинки;

Кордонна, 25;

Олексія Косяченко — усі будинки;

Тетяни Тесс — усі будинки;

Пров. Кострова, 7;

Платанова — усі будинки;

Радісна, 114, 116;

Пров. 1-й, 2-й Бузковий — усі будинки;

Пров. Бузковий — усі будинки;

Килимовий — усі будинки;

Проїзд Бузковий — усі будинки;

Пров. Успенський — усі будинки;

Квітнева — усі будинки;

Йозеф Прибіка (Мінська) — усі будинки;

Сільська — усі будинки;

Туристська — усі будинки;

1-а Степова — усі будинки.

Ближні Млини (Кондренка) — усі будинки;

Малішевського (Гастелло) — усі будинки;

Клименко, 25, 33В;

Гранатна, 28 — 54;

Пров. 1-й Кипарисний, 2, 4;

Пров. 3-й Кипарисний, 1, 2, 3, 4;

Пров. Джутовий, 1 — 10А;

Пров. Конструкторський, 1 — 11;

Литавровий Провулок (Пров. Москвіна), 1 — 12;

Пров. Радіальний, 1 -- 12;

Пл. Віри Холодної, 1, 3;

Центральний Аеропорт, 1 — 15, 23;

Пров. Нечипоренко, 4, 5, 7, 9, 11, 13;

Жуковського, 39;

Базарна, 92, 100.

Роботи до 19:00

Північний РЕМ:

Романа Шухевича, 9 — 36;

Сергія Ядова, 51 — 61А;

Шилова, 29 — 37, 30 — 42А;

Куниці, 5 — 17;

Одеська, 2 — 10, 12, 50 — 54, 58/Корп.1;

Проценка, 40 — 48;

Пров. Нафтовиків, 3 — 9, 4 — 8А.

Роботи до 17:00

Академіка Воробйова, 14 — 18А;

Одеська, 48, 48А;

Виставочна, 13 — 19, 14 — 32;

Зорінська, 34, 34А;

Шевальових (Лізи Чайкіної), 1 — 19А;

Паркова, 28, 28А.

Роботи до 18:00

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