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Початок тижня без світла — кому з одеситів варто зарядити телефони

27 травня 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Початок тижня без світла — кому з одеситів варто зарядити телефони
Тисячі одеситів залишились без світла сьогодні, 27 травня. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 27 травня, на всій території Одещини діятимуть стабілізаційні відключення світла через велике навантаження на електросистему. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у багатьох одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

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Стабілізаційні відключення 

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області сьогодні, 27 травня, діятиме впродовж всієї доби. Споживачі повинні бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подання світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись про відключення за вашою адресою за посиланням.

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.  

Де не буде світла через планові роботи

Південний РЕМ:  

  • 11-а Лінія 6-ої Ст. Люстдорфської Дороги, 15 — 23, 30 — 38;  
  • Левітана, 101, 101А, 101Г;  
  • Ільфа І Петрова, 21, 23;  
  • просп. Академіка Глушка, 19 — 25;  
  • Академіка Корольова, 42, 44, 48/Корп.1;  
  • 10-а Лінія 6-ої Ст. Люстдорфської Дороги, 16 — 22Б;  
  • Костанді, 187, 187/Корп.1, 189.  
    Роботи до 17:00 

Центральний РЕМ:  

  • Дюковська, 8;  
  • Дальницька, 31— 41;  
  • Мала Арнаутська;  
  • Ковальська — усі будинки;  
  • Єврейська — усі будинки;  
  • Преображенська — усі будинки;    
  • Тираспольська — усі будинки;  
  • Троїцька, 60;  
  • Пл. Соборна, 1;  
  • Велика Арнаутська — усі будинки;  
  • Льва Толстого, 17, 19;  
  • Спірідонивська — усі будинки; 
  • Ніжинська — усі будинки;  
  • Новосельського — усі будинки;  
  • Вороного Миколи, 4А;  
  • Строганова — усі будинки; 
  • Владислава Домбровського (Желябова) — усі будинки;
  • Райдужна — усі будинки;  
  • Святослава Ріхтера — усі будинки;  
  • Квіткова — усі будинки;   
  • Кордонна, 25;  
  • Олексія Косяченко — усі будинки;   
  • Тетяни Тесс — усі будинки;    
  • Пров. Кострова, 7;  
  • Платанова — усі будинки;  
  • Радісна, 114, 116;  
  • Пров. 1-й, 2-й Бузковий — усі будинки;  
  • Пров. Бузковий — усі будинки;  
  • Килимовий — усі будинки;  
  • Проїзд Бузковий — усі будинки;  
  • Пров. Успенський — усі будинки; 
  • Квітнева — усі будинки;  
  • Йозеф Прибіка (Мінська) — усі будинки; 
  • Сільська — усі будинки;  
  • Туристська — усі будинки;
  • 1-а Степова — усі будинки.
  • Ближні Млини (Кондренка) — усі будинки;  
  • Малішевського (Гастелло) — усі будинки;  
  • Клименко, 25, 33В;  
  • Гранатна, 28 — 54;  
  • Пров. 1-й Кипарисний, 2, 4;  
  • Пров. 3-й Кипарисний, 1, 2, 3, 4;  
  • Пров. Джутовий, 1 — 10А;  
  • Пров. Конструкторський, 1 — 11;  
  • Литавровий Провулок (Пров. Москвіна), 1 — 12;  
  • Пров. Радіальний, 1 -- 12;  
  • Пл. Віри Холодної, 1, 3;  
  • Центральний Аеропорт, 1 — 15, 23;  
  • Пров. Нечипоренко, 4, 5, 7, 9, 11, 13;  
  • Жуковського, 39;  
  • Базарна, 92, 100.  
    Роботи до 19:00

Північний РЕМ:  

  • Романа Шухевича, 9 — 36;  
  • Сергія Ядова, 51 — 61А;  
  • Шилова, 29 — 37, 30 — 42А;  
  • Куниці, 5 — 17;  
  • Одеська, 2 — 10, 12, 50 — 54, 58/Корп.1; 
  • Проценка, 40 — 48;  
  • Пров. Нафтовиків, 3 — 9, 4 — 8А.  
    Роботи до 17:00 
  • Академіка Воробйова, 14 — 18А;  
  • Одеська, 48, 48А;  
  • Виставочна, 13 — 19, 14 — 32;  
  • Зорінська, 34, 34А;  
  • Шевальових (Лізи Чайкіної), 1 — 19А;    
  • Паркова, 28, 28А.  
    Роботи до 18:00

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