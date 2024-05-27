Начало недели без света — кому из одесситов стоит зарядить телефоны
Сегодня, 27 мая, на всей территории Одесчины будут действовать стабилизационные отключения света из-за большой нагрузки на электросистему. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у многих одесситов света не будет до 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.
Об этом сообщает прессслужба ДТЭК Одесские электросети.
Стабилизационные отключения
График стабилизационных отключений в Одесской области сегодня, 27 мая, будет действовать на протяжении всех суток. Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность света всем жителям Одесчины. Вы можете узнать об отключении по вашему адресу по ссылке.
График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:
- Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
- Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
- Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Где не будет света из-за плановых работ
Южный РЭС:
- 11-я Линия 6-й Ст. Люстдорфской Дороги, 15 — 23, 30 — 38;
- Левитана, 101, 101А, 101Г;
- Ильфа I Петрова, 21, 23;
- просп. Академика Глушко, 19 — 25;
- Академика Королева, 42, 44, 48/Корп.1;
- 10-я Линия 6-й Ст. Люстдорфской Дороги, 16 — 22Б;
- Костанди, 187, 187/Корп.1, 189.
Работы до 17:00
Центральный РЭС:
- Дюковская, 8;
- Дальницкая, 31 — 41;
- Малая Арнаутская;
- Кузнечная — все дома;
- Еврейская — все дома;
- Преображенская — все дома;
- Тираспольская — все дома;
- Троицкая, 60;
- Плод. Соборная, 1;
- Большая Арнаутская — все дома;
- Льва Толстого, 17, 19;
- Спиридонивская — все дома;
- Нежинская — все дома;
- Новосельского — все дома;
- Вороного Николая, 4А;
- Строганова — все дома;
- Владислава Домбровского (Желябова) — все дома;
- Радужная — все дома;
- Святослава Рихтера — все дома;
- Цветочная — все дома;
- Граничная, 25;
- Алексея Косяченко — все дома;
- Татьяны Тесс — все дома;
- Пров. Кострова, 7;
- Платанова — все дома;
- Радостная, 114, 116;
- Пров. 1-й, 2-й Сиреневый — все дома;
- Пров. Сиреневый — все дома;
- Ковровый — все дома;
- Проезд Сиреневый — все дома;
- Пров. Успенский — все дома;
- Апрельская — все дома;
- Йозеф Прибика (Минская) — все дома;
- Сельская — все дома;
- Туристская — все дома;
- 1-я Степная — все дома.
- Ближние Мельницы (Кондренко) — все дома;
- Малишевского (Гастелло) — все дома;
- Клименко, 25, 33В;
- Гранатная, 28 — 54;
- Пров. 1-й Кипарисный, 2, 4;
- Пров. 3-й Кипарисный, 1, 2, 3, 4;
- Пров. Джутовой, 1 — 10А;
- Пров. Конструкторский, 1 — 11;
- Литавровый Переулок (Пер. Москвина), 1 — 12;
- Пров. Радиальный, 1 — 12;
- Плод. Веры Холодной, 1, 3;
- Центральный Аэропорт, 1 — 15, 23;
- Пров. Нечипоренко, 4, 5, 7, 9, 11, 13;
- Жуковского, 39;
- Базарно, 92, 100.
Работы до 19:00
Северный РЭС:
- Романа Шухевича, 9 — 36;
- Сергея Ядова, 51 — 61А;
- Шилова, 29 — 37, 30 — 42А;
- Куницы, 5 — 17;
- Одесская, 2 — 10, 12, 50 — 54, 58/Корп.1;
- Проценко, 40 — 48;
- Пров. Нефтяников, 3 — 9, 4 — 8А.
Работы до 17:00
- Академика Воробьева, 14 — 18А;
- Одесская, 48, 48А;
- Выставочная, 13 — 19, 14 — 32;
- Зоринская, 34, 34А;
- Шеваловых (Лизы Чайкиной), 1 — 19А;
- Парковая, 28, 28А.
Работы до 18:00
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