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Начало недели без света — кому из одесситов стоит зарядить телефоны

27 мая 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Начало недели без света — кому из одесситов стоит зарядить телефоны
Тысячи одесситов остались без света сегодня, 27 мая. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 27 мая, на всей территории Одесчины будут действовать стабилизационные отключения света из-за большой нагрузки на электросистему. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у многих одесситов света не будет до 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает прессслужба ДТЭК Одесские электросети.

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График стабилизационных отключений в Одесской области сегодня, 27 мая, будет действовать на протяжении всех суток. Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность света всем жителям Одесчины. Вы можете узнать об отключении по вашему адресу по ссылке.

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

Где не будет света из-за плановых работ

Южный РЭС:

  • 11-я Линия 6-й Ст. Люстдорфской Дороги, 15 — 23, 30 — 38;
  • Левитана, 101, 101А, 101Г;
  • Ильфа I Петрова, 21, 23;
  • просп. Академика Глушко, 19 — 25;
  • Академика Королева, 42, 44, 48/Корп.1;
  • 10-я Линия 6-й Ст. Люстдорфской Дороги, 16 — 22Б;
  • Костанди, 187, 187/Корп.1, 189.
    Работы до 17:00

Центральный РЭС:

  • Дюковская, 8;
  • Дальницкая, 31 — 41;
  • Малая Арнаутская;
  • Кузнечная — все дома;
  • Еврейская — все дома;
  • Преображенская — все дома;
  • Тираспольская — все дома;
  • Троицкая, 60;
  • Плод. Соборная, 1;
  • Большая Арнаутская — все дома;
  • Льва Толстого, 17, 19;
  • Спиридонивская — все дома;
  • Нежинская — все дома;
  • Новосельского — все дома;
  • Вороного Николая, 4А;
  • Строганова — все дома;
  • Владислава Домбровского (Желябова) — все дома;
  • Радужная — все дома;
  • Святослава Рихтера — все дома;
  • Цветочная — все дома;
  • Граничная, 25;
  • Алексея Косяченко — все дома;
  • Татьяны Тесс — все дома;
  • Пров. Кострова, 7;
  • Платанова — все дома;
  • Радостная, 114, 116;
  • Пров. 1-й, 2-й Сиреневый — все дома;
  • Пров. Сиреневый — все дома;
  • Ковровый — все дома;
  • Проезд Сиреневый — все дома;
  • Пров. Успенский — все дома;
  • Апрельская — все дома;
  • Йозеф Прибика (Минская) — все дома;
  • Сельская — все дома;
  • Туристская — все дома;
  • 1-я Степная — все дома.
  • Ближние Мельницы (Кондренко) — все дома;
  • Малишевского (Гастелло) — все дома;
  • Клименко, 25, 33В;
  • Гранатная, 28 — 54;
  • Пров. 1-й Кипарисный, 2, 4;
  • Пров. 3-й Кипарисный, 1, 2, 3, 4;
  • Пров. Джутовой, 1 — 10А;
  • Пров. Конструкторский, 1 — 11;
  • Литавровый Переулок (Пер. Москвина), 1 — 12;
  • Пров. Радиальный, 1 — 12;
  • Плод. Веры Холодной, 1, 3;
  • Центральный Аэропорт, 1 — 15, 23;
  • Пров. Нечипоренко, 4, 5, 7, 9, 11, 13;
  • Жуковского, 39;
  • Базарно, 92, 100.
    Работы до 19:00

Северный РЭС:

  • Романа Шухевича, 9 — 36;
  • Сергея Ядова, 51 — 61А;
  • Шилова, 29 — 37, 30 — 42А;
  • Куницы, 5 — 17;
  • Одесская, 2 — 10, 12, 50 — 54, 58/Корп.1;
  • Проценко, 40 — 48;
  • Пров. Нефтяников, 3 — 9, 4 — 8А.
    Работы до 17:00
  • Академика Воробьева, 14 — 18А;
  • Одесская, 48, 48А;
  • Выставочная, 13 — 19, 14 — 32;
  • Зоринская, 34, 34А;
  • Шеваловых (Лизы Чайкиной), 1 — 19А;
  • Парковая, 28, 28А.
    Работы до 18:00

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Мы писали, что в Министерстве энергетики Украины прогнозируют, что в рамках подготовки к следующему отопительному сезону в июне придется повысить тарифы на электроэнергию .

Также мы писали, что нынешний тариф на электрическую энергию для населения Украины, по меньшей мере, занижен вдвое. Поэтому финансовые поступления от повышения цены, которые запланированы с 1 июня 2024 года, пошли бы на восстановление поврежденной энергосистемы.

коммунальные услуги
Одесса
электроэнергия
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