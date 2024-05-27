Начало недели без света — кому из одесситов стоит зарядить телефоны

Тысячи одесситов остались без света сегодня, 27 мая. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 27 мая, на всей территории Одесчины будут действовать стабилизационные отключения света из-за большой нагрузки на электросистему. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у многих одесситов света не будет до 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает прессслужба ДТЭК Одесские электросети.

Читайте также:

Стабилизационные отключения

График стабилизационных отключений в Одесской области сегодня, 27 мая, будет действовать на протяжении всех суток. Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность света всем жителям Одесчины. Вы можете узнать об отключении по вашему адресу по ссылке.

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.

на графике. Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.

на графике. Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

Где не будет света из-за плановых работ

Южный РЭС:

11-я Линия 6-й Ст. Люстдорфской Дороги, 15 — 23, 30 — 38;

Левитана, 101, 101А, 101Г;

Ильфа I Петрова, 21, 23;

просп. Академика Глушко, 19 — 25;

Академика Королева, 42, 44, 48/Корп.1;

10-я Линия 6-й Ст. Люстдорфской Дороги, 16 — 22Б;

Костанди, 187, 187/Корп.1, 189.

Работы до 17:00

Центральный РЭС:

Дюковская, 8;

Дальницкая, 31 — 41;

Малая Арнаутская;

Кузнечная — все дома;

Еврейская — все дома;

Преображенская — все дома;

Тираспольская — все дома;

Троицкая, 60;

Плод. Соборная, 1;

Большая Арнаутская — все дома;

Льва Толстого, 17, 19;

Спиридонивская — все дома;

Нежинская — все дома;

Новосельского — все дома;

Вороного Николая, 4А;

Строганова — все дома;

Владислава Домбровского (Желябова) — все дома;

Радужная — все дома;

Святослава Рихтера — все дома;

Цветочная — все дома;

Граничная, 25;

Алексея Косяченко — все дома;

Татьяны Тесс — все дома;

Пров. Кострова, 7;

Платанова — все дома;

Радостная, 114, 116;

Пров. 1-й, 2-й Сиреневый — все дома;

Пров. Сиреневый — все дома;

Ковровый — все дома;

Проезд Сиреневый — все дома;

Пров. Успенский — все дома;

Апрельская — все дома;

Йозеф Прибика (Минская) — все дома;

Сельская — все дома;

Туристская — все дома;

1-я Степная — все дома.

Ближние Мельницы (Кондренко) — все дома;

Малишевского (Гастелло) — все дома;

Клименко, 25, 33В;

Гранатная, 28 — 54;

Пров. 1-й Кипарисный, 2, 4;

Пров. 3-й Кипарисный, 1, 2, 3, 4;

Пров. Джутовой, 1 — 10А;

Пров. Конструкторский, 1 — 11;

Литавровый Переулок (Пер. Москвина), 1 — 12;

Пров. Радиальный, 1 — 12;

Плод. Веры Холодной, 1, 3;

Центральный Аэропорт, 1 — 15, 23;

Пров. Нечипоренко, 4, 5, 7, 9, 11, 13;

Жуковского, 39;

Базарно, 92, 100.

Работы до 19:00

Северный РЭС:

Романа Шухевича, 9 — 36;

Сергея Ядова, 51 — 61А;

Шилова, 29 — 37, 30 — 42А;

Куницы, 5 — 17;

Одесская, 2 — 10, 12, 50 — 54, 58/Корп.1;

Проценко, 40 — 48;

Пров. Нефтяников, 3 — 9, 4 — 8А.

Работы до 17:00

Академика Воробьева, 14 — 18А;

Одесская, 48, 48А;

Выставочная, 13 — 19, 14 — 32;

Зоринская, 34, 34А;

Шеваловых (Лизы Чайкиной), 1 — 19А;

Парковая, 28, 28А.

Работы до 18:00

Больше о коммунальных услугах

Мы писали, что в Министерстве энергетики Украины прогнозируют, что в рамках подготовки к следующему отопительному сезону в июне придется повысить тарифы на электроэнергию .

Также мы писали, что нынешний тариф на электрическую энергию для населения Украины, по меньшей мере, занижен вдвое. Поэтому финансовые поступления от повышения цены, которые запланированы с 1 июня 2024 года, пошли бы на восстановление поврежденной энергосистемы.