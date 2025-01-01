Податки в Одесі у 2025 році

Які податки платитимуть одесити. Фото: Новини.LIVE

У наступному році в Україні не будуть збільшувати податки. Принаймні, поки що таких планів немає. Минулорічне підвищення в уряді назвали болючим, але вимушеним.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

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За словами посадовця, на даний момент в установі немає наміру підвищувати податків. Попереднє рішення Сергій Марченко назвав болючим для громадян і бізнесу, але компромісним. Воно не стало непосильною ношею для підприємців, зазначив міністр.

"Поточні плани дають нам основу казати, що ми не плануємо цього робити (підвищувати податки — Ред.), і ми б воліли б уникнути цих кроків в найближчій перспективі", — заявив Сергій Марченко.

Скільки платитимуть одесити

Зазначимо, з 1 січня в Україні зріс військовий збір. Якщо раніше він становив 1,5%, то тепер складає 5%. Також фізичні особи-підприємці I, II та IV групи платитимуть 10% від розміру мінімальної заробітної плати. Для ФОП III групи податок становитиме 1% від доходу.

Раніше ми розповідали, як 2025 рік змінить ситуацію з фінансами українців. Також ми повідомляли, коли можуть арештувати майно за податкові борги.