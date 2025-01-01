Налоги в Одессе в 2025 году

Налоги в 2025 году — будут ли одесситы платить больше
В следующем году в Украине не будут увеличивать налоги. По крайней мере, пока таких планов нет. Прошлогоднее повышение в правительстве назвали болезненным, но вынужденным.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.
Планы на год
По словам должностного лица, на данный момент в учреждении нет намерения повышать налоги. Предыдущее решение Сергей Марченко назвал болезненным для граждан и бизнеса, но компромиссным. Оно не стало непосильной ношей для предпринимателей, отметил министр.
"Текущие планы дают нам основу говорить, что мы не планируем этого делать (повышать налоги — Ред. ), и мы хотели бы избежать этих шагов в ближайшей перспективе", — заявил Сергей Марченко.
Сколько будут платить одесситы
Отметим, с 1 января в Украине вырос военный сбор. Если раньше она составляла 1,5%, то теперь составляет 5%. Также физические лица-предприниматели I, II и IV группы будут платить 10% от размера минимальной заработной платы. Для ФЛП III группы налог составит 1% дохода.
Ранее мы рассказывали, как 2025 изменит ситуацию с финансами украинцев. Также мы сообщали, когда могут арестовать имущество за налоговые долги.
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