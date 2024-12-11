Нові правила оплати податку на нерухомість

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

З 1 січня 2025 року зміниться форма декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Йдеться про квартири, будинки, дачі, гаражі та інші будівлі та споруди, що перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб.

Про це повідомили у Південному міжрегіональному управлінні Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків.

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Зміни у документах

Нова форма декларації набуде чинності з Нового року. До того власникам нерухомості треба буде використовувати стару. З оновленими зразками документів можна ознайомитися за посиланням.

Кому і скільки платити

Податок на нерухомість мають платити власники квартири площею понад 60 кв. м або будинку площею понад 120 кв. м. Ставка податку встановлюється місцевими радами. В Одесі вона складає 1% розміру мінімальної зарплати на 1 січня звітного року. У 2025 році податок нараховуватиметься за попередній рік, отже, розмір ставки залежить від мінімальної зарплати у 2024 році, яка становила 8000 грн. Тобто, одеситам доведеться платити 80 грн за 1 кв. м оподаткованої площі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, кому не потрібно буде платити податок на землю у наступному році. Також ми розповідали, які податки платитимуть ФОПи у 2025 році.