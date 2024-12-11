Новые правила оплаты налога на недвижимость

Человек, держащий деньги. Фото: Новини.LIVE

С 1 января 2025 года изменится форма декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Речь идет о квартирах, домах, даче, гараже и других зданиях и сооружениях, которые находятся в собственности физических или юридических лиц.

Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками.

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Изменения в документах

Новая форма декларации вступит в силу с Нового года. До этого владельцам недвижимости нужно будет использовать старую. С обновленными образцами документов можно ознакомиться по ссылке.

Кому и сколько платить

Налог на недвижимость должны платить владельцы квартиры площадью более 60 кв. м или дома площадью более 120 кв. м. Ставка налога устанавливается местными советами. В Одессе она составляет 1% от размера минимальной зарплаты на 1 января отчетного года. В 2025 году налог будет начисляться за предыдущий год, значит размер ставки зависит от минимальной зарплаты в 2024 году, которая составляла 8000 грн. То есть одесситам придется платить 80 грн за 1 кв. м налогооблагаемой площади.

Напомним, ранее мы сообщали, кому не нужно будет платить налог на землю в следующем году. Также мы рассказывали, какие налоги будут платить ФЛП в 2025 году.