Подорож до Румунії — без цієї довідки не пропустять на кордоні

Подорож до Румунії — без цієї довідки не пропустять на кордоні

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 19:23
Документи для в’їзду в Румунію на авто з України у 2025 році
Люди на кордоні з Румунією. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Молдови

Українцям, які планують їхати до Румунії власним авто, варто бути готовими до нових правил. Тепер обов’язково потрібно мати довідку про технічний стан машини. Без неї прикордонники розвернуть назад.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Читайте також:

Довідка про техогляд для виїзду за кордон

Згідно з новими вимогами, тепер до звичного пакета документів додалася довідка про технічне обслуговування авто. У ній має бути зазначено, що машина справна, не перевищує норму викидів і відповідає вимогам безпеки. Видати таку довідку може тільки сертифікована станція техобслуговування.

Окрім довідки з СТО, водіям потрібні:

  • біометричний паспорт або віза;
  • документи на автомобіль;
  • медичне страхування;
  • підтвердження мети поїздки (бронювання готелю, запрошення тощо);
  • військово-обліковий документ для чоловіків 18–60 років;
  • довіреність, якщо авто не належить водію.

Що заборонено ввозити в Румунію

На кордоні діють і суворі обмеження. Заборонено ввозити зброю, вибухівку, наркотики, продукти тваринного походження (м’ясо, молочні вироби, мед), а також дикі види тварин чи культурні цінності без дозволу. Готівку понад 10 тисяч євро потрібно декларувати. А ліки, які містять наркотичні речовини, доведеться обов’язково вказати у декларації.

Подорож за кордон з тваринами: що потрібно

Домашні улюбленці можуть перетнути кордон лише з ветеринарним паспортом, щепленнями та мікрочіпом.

Щоб уникнути проблем, радять заздалегідь перевірити всі вимоги на сайті румунської митниці або уточнити інформацію на гарячій лінії прикордонної поліції Румунії (є українська мова): +40219590.

Нагадаємо, ми писали, що під час дії воєнного стану громадяни, які мають документально підтверджену інвалідність, можуть виїжджати за кордон. Також ми писали, що жінки-депутатки місцевих рад, які працюють на громадських засадах, зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Одеса Одеська область Новини Одеси документи техогляд виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
