Путешествие в Румынию — без этой справки не пропустят на границе

Путешествие в Румынию — без этой справки не пропустят на границе

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 19:23
Документы для въезда в Румынию на авто из Украины в 2025 году
Люди на границе с Румынией. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Молдовы

Украинцам, которые планируют ехать в Румынию на собственном авто, стоит быть готовыми к новым правилам. Теперь обязательно нужно иметь справку о техническом состоянии машины. Без нее пограничники развернут обратно.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Справка о техосмотре для выезда за границу

Согласно новым требованиям, теперь к привычному пакету документов добавилась справка о техническом обслуживании авто. В ней должно быть указано, что машина исправна, не превышает норму выбросов и соответствует требованиям безопасности. Выдать такую справку может только сертифицированная станция техобслуживания.

Кроме справки с СТО, водителям нужны:

  • биометрический паспорт или виза;
  • документы на автомобиль;
  • медицинская страховка;
  • подтверждение цели поездки (бронирование отеля, приглашение и т.д.);
  • военно-учетный документ для мужчин 18-60 лет;
  • доверенность, если авто не принадлежит водителю.

Что запрещено ввозить в Румынию

На границе действуют и строгие ограничения. Запрещено ввозить оружие, взрывчатку, наркотики, продукты животного происхождения (мясо, молочные изделия, мед), а также дикие виды животных или культурные ценности без разрешения. Наличные более 10 тысяч евро нужно декларировать. А лекарства, содержащие наркотические вещества, придется обязательно указать в декларации.

Путешествие за границу с животными: что нужно

Домашние любимцы могут пересечь границу только с ветеринарным паспортом, прививками и микрочипом.

Чтобы избежать проблем, советуют заранее проверить все требования на сайте румынской таможни или уточнить информацию на горячей линии пограничной полиции Румынии (есть украинский язык): +40219590.

Напомним, мы писали, что во время действия военного положения, граждане, которые имеют документально подтвержденную инвалидность, могут выезжать за границу. Также мы писали, что женщины-депутаты местных советов, которые работают на общественных началах, смогут беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения.

Одесса
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
