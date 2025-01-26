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Погана видимість — синоптики про погоду в Одесі на завтра

26 січня 2025 16:45
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Одесі на завтра, 27 січня
Жінки йдуть парком. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У понеділок, 27 січня, в Одесі та області зберігається хмарна погода, без істотних опадів. Температура повітря поступово коливатиметься між +4 і 9°C. Вночі та вранці можливий туман, що може вплинути на видимість на автошляхах. У зв'язку з цим оголошено на завтра жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі на 27 січня

Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме +6 °C. Вітер південний, 6 м/с.

Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме +6 °C. Вітер південний, 6 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +10 °C. Вітер південний, 7 м/с. 

Вечір: на вечір небо буде похмурим. Температура повітря теж буде +8°C. Вітер південний, 7 м/с. 

Схід сонця: 27 січня сонце зійде о 07:25.
Захід сонця: 27 січня сонце заходитиме о 16:53.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 27 хвилин.

Майже нічого не видно — синоптики про погоду в Одесі на завтра - фото 1
Погода в Одесі на понеділок. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 27 січня

  • Хмарно.
  • Без істотних опадів.
  • Вночі та вранці туман.
  • Вітер південно-східний 7-12 м/с.
  • Температура вночі +2...+7 °С, вдень +5...+11 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
Майже нічого не видно — синоптики про погоду в Одесі на завтра - фото 2
Погода в Одеській області на неділю. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові завтра буде небезпечна погода, очікується туман та сильний вітер. Також ми писали, де завтра в Україні буде аномально тепло та без опадів

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди

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