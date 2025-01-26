Погода в Одессе на завтра, 27 января

Плохая видимость — синоптики о погоде в Одессе на завтра
В понедельник, 27 января, в Одессе и области сохраняется облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха постепенно будет колебаться между +4 °C и +9 °C. Ночью и утром возможен туман, что может повлиять на видимость на автодорогах. В связи с этим объявлен на завтра желтый уровень опасности.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 27 января
Ночь:ночью без осадков. Температура составит +6 °C. Ветер южный, 6 м/с.
Утро:Утром тоже без осадков. Температура составит +6 °C. Ветер южный, 6 м/с.
День: днем в Одессе будет сохраняться переменная облачность. Температура составит около +10 °C. Ветер южный, 7 м/с.
Вечер:На вечер небо будет пасмурным. Температура воздуха тоже будет +8°C. Ветер южный, 7 м/с.
Восход солнца: 27 января солнце взойдет в 07:25. Заход солнца: 27 января солнце будет заходить в 16:53.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 27 минут.
Погода в Одесской области на 27 января
- Облачно.
- Без существенных осадков.
- Ночью и утром туман.
- Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
- Температура ночью +2...+7°С, днем +5...+11°С.
- На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Напомним, в Харькове завтра будет опасная погода, ожидается туман и сильный ветер. Также мы писали, где завтра в Украине будет аномально тепло и без осадков.
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