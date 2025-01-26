Погода в Одессе на завтра, 27 января

Женщины идут по парку. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 27 января, в Одессе и области сохраняется облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха постепенно будет колебаться между +4 °C и +9 °C. Ночью и утром возможен туман, что может повлиять на видимость на автодорогах. В связи с этим объявлен на завтра желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночь:ночью без осадков. Температура составит +6 °C. Ветер южный, 6 м/с.

Утро:Утром тоже без осадков. Температура составит +6 °C. Ветер южный, 6 м/с.

День: днем в Одессе будет сохраняться переменная облачность. Температура составит около +10 °C. Ветер южный, 7 м/с.

Вечер:На вечер небо будет пасмурным. Температура воздуха тоже будет +8°C. Ветер южный, 7 м/с.

Восход солнца: 27 января солнце взойдет в 07:25. Заход солнца: 27 января солнце будет заходить в 16:53.

Продолжительность светового дня: 9 часов и 27 минут.

Погода в Одессе на понедельник. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 27 января

Облачно.

Без существенных осадков.

Ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Температура ночью +2...+7°С, днем +5...+11°С.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Погода в Одесской области на воскресенье. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове завтра будет опасная погода, ожидается туман и сильный ветер. Также мы писали, где завтра в Украине будет аномально тепло и без осадков.