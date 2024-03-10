Прогноз погоди в Одесі на завтра - 11 березня

Туман над морем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі завтра, 11 березня, буде мінливою. Зранку місто накриє густий туман. Температура повітря становитиме +8 °С вдень і +4 °С вночі. Опади у вигляді дощу очікуються в області.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +5 °C. Вітер північний — 5 м/с.

Ранок: зранку очікується похмура погода, та туман. Температура становитиме +5 °C. Вітер північний — 4 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +8 °C. Вітер південно-східний — 6 м/с.

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +8 °C. Вітер південно-східний — до 7 м/с.

Схід сонця: 11 березня сонце зійде о 06:16.

Захід сонця: 11 березня сонце заходитиме о 17:57.

Тривалість світлового дня: 11 годин і 40 хвилини.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот.

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вдень місцями невеликий дощ.

Вночі місцями слабкий туман.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 0...+5 °C, на півночі до - 3°C, вдень +7...+12 °C тепла.

На автошляхах області вночі місцями слабкий туман видимість 500-1000м.

Прогноз погоди в Україні на 11 березня

У понеділок, 11 березня, у західних областях пройдуть невеликі, часом помірні дощі, у Карпатах — з мокрим снігом.

Вітер східний / південно-східний, 5 - 10 м/с, вдень у західній частині окремі пориви 15 - 17 м/с.

Температура повітря в західних та південних регіонах вночі +1…+6 °С, вдень +7…+12 °С. У центральних, східних та північних областях вночі -3...-8 °С, вдень +2...+7 °С.

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