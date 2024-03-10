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Ухудшение погодных условий — синоптики дали прогноз на завтра в Одессе

10 марта 2024 16:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на завтра - 11 марта.
Туман над морем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе завтра, 11 марта, будет переменчивой. Утром город покроет густой туман. Температура воздуха будет составлять +8 °С днем и +4 °С ночью. Осадки в виде дождя ожидаются в области.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура составляет +5 °C. Ветер северный — 5 м/с.

Утро: утром ожидается пасмурная погода и туман. Температура составляет +5 °C. Ветер северный — 4 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура будет составлять +8 °C. Ветер юго-восточный — 6 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха составит +8 °C. Ветер юго-восточный — до 7 м/с.

Восход: 11 марта солнце взойдет в 06:16.
Заход: 11 марта солнце будет заходить в 17:57.
Продолжительность светового дня: 11 часов и 40 минут.

Ухудшение погодных условий - синоптики дали прогноз на завтра в Одессе - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот.

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
  • Ночью местами слабый туман.
  • Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 0...+5°C, на севере до -3°C, днем +7...+12°C тепла.
  • На дорогах области ночью местами слабый туман видимость 500-1000м.

Прогноз погоды в Украине на 11 марта.

В понедельник, 11 марта, в западных областях пройдут небольшие, временами умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом.

Ветер восточный/юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западной части отдельные порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха в западных и южных регионах ночью +1…+6°С, днем +7…+12°С. В центральных, восточных и северных областях ночью -3...-8°С, днем +2...+7°С.

Напомним, народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима.

Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
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