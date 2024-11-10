Погода в Одесі 11 листопада: штормовий вітер та пожежна небезпека

Погіршення погодних умов в Одесі — чого чекати завтра
Завтра, 11 листопада, Одеська область зустріне мінливою хмарністю та помірним дощем на півдні регіону. По узбережжю діє штормове попередження через сильний вітер і високе хвилювання моря. Окрім цього очікується висока ймовірність виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
В Одесі очікується штормовий вітер на узбережжі. За даними гідрометцентру, це явище відповідає першому рівню небезпечності. Це своєю чергою може призвести до викидання мін з моря.
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +2...+4 °С, вдень +7...+9 °С.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +4...-1 °С , вдень +5...+10 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, з другої половини листопада в Україні різко зміниться погода і в деяких областях випаде сніг. До цього часу погода буде сухою та без денних морозів.
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