Погода в Одессе 11 ноября: штормовой ветер и пожарная опасность

Люди идут по городу. Фото: Новини.LIVE

Завтра 11 ноября Одесская область встретит переменной облачностью и умеренным дождем на юге региона. По побережью действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и высокого волнения моря. Кроме того, ожидается высокая вероятность возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

В Одессе ожидается штормовой ветер на побережье. По данным гидрометцентра, это явление соответствует первому уровню опасности. Это в свою очередь может привести к выбрасыванию мин из моря.

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью +2...+4°С, днем +7...+9°С.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью +4...-1°С, днем +5...+10°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Напомним, со второй половины ноября в Украине резко изменится погода, и в некоторых областях выпадет снег. До этого времени погода будет сухой и без дневных морозов.