Погода в Одессе 11 ноября: штормовой ветер и пожарная опасность

Ухудшение погодных условий в Одессе — чего ждать завтра
Завтра 11 ноября Одесская область встретит переменной облачностью и умеренным дождем на юге региона. По побережью действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и высокого волнения моря. Кроме того, ожидается высокая вероятность возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
В Одессе ожидается штормовой ветер на побережье. По данным гидрометцентра, это явление соответствует первому уровню опасности. Это в свою очередь может привести к выбрасыванию мин из моря.
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +2...+4°С, днем +7...+9°С.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +4...-1°С, днем +5...+10°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, со второй половины ноября в Украине резко изменится погода, и в некоторых областях выпадет снег. До этого времени погода будет сухой и без дневных морозов.
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