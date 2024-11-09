Прогноз погоди на завтра, 10 листопада, для Одеси

Дівчата йдуть містом. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 10 листопада, Одеська область зустріне мінливою хмарністю та помірним дощем на півдні регіону. По узбережжю діє штормове попередження через сильний вітер і високе хвилювання моря. Оголошено І рівень небезпечності.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Вночі вітер досягне швидкості 12-14 м/с, з хвилюванням моря до значного рівня. Удень вітер послабшає до 6-11 м/с, а море стане спокійнішим.

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +2...+7 °С, вдень +7...+12 °С.

Температура морської води — +12...+13 °С.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

На 10 листопада прогноз погоди в Одеській області обіцяє мінливу хмарність із помірними дощами в південній частині регіону. Вітер буде північно-східним, зі швидкістю 7-12 м/с.

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +1...+6 °С, вдень +7...+12°С тепла.

На автошляхах області видимість добра.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні до середини листопада буде сухою та без денних морозів. Уночі очікуються заморозки, а вдень повітря прогріватиметься до +9 °C. З другої половини листопада в Україні різко зміниться погода і в деяких областях випаде сніг.