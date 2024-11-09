Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Погода геть зіпсується — чого чекати одеситам завтра arrow

Погода геть зіпсується — чого чекати одеситам завтра

9 листопада 2024 16:48
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на завтра, 10 листопада, для Одеси
Дівчата йдуть містом. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Завтра, 10 листопада, Одеська область зустріне мінливою хмарністю та помірним дощем на півдні регіону. По узбережжю діє штормове попередження через сильний вітер і високе хвилювання моря. Оголошено І рівень небезпечності.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Вночі вітер досягне швидкості 12-14 м/с, з хвилюванням моря до значного рівня. Удень вітер послабшає до 6-11 м/с, а море стане спокійнішим.

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +2...+7 °С, вдень +7...+12 °С.
  • Температура морської води — +12...+13 °С.
Погода геть зіпсується — чого чекати одеситам завтра - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

На 10 листопада прогноз погоди в Одеській області обіцяє мінливу хмарність із помірними дощами в південній частині регіону. Вітер буде північно-східним, зі швидкістю 7-12 м/с.

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +1...+6 °С, вдень +7...+12°С тепла.
  • На автошляхах області видимість добра.
Погода геть зіпсується — чого чекати одеситам завтра - фото 2
Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні до середини листопада буде сухою та без денних морозів. Уночі очікуються заморозки, а вдень повітря прогріватиметься до +9 °C.  З другої половини листопада в Україні різко зміниться погода і в деяких областях випаде сніг.

прогнози Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси шторм

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:07 Смерть Узелкова — 15-річний син відреагував у соцмережах

17:48 Почервоніння Чорного моря — небезпечні техногенні наслідки

17:44 У Трампа жорстко висловились щодо повернення Криму Україні

17:32 Нічні морози продовжуються — якою буде погода в Харкові завтра

17:32 У Київській області пролунали потужні вибухи — працює ППО

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

17:32 В Укргідрометцентрі назвали, де завтра зіпсується погода

17:26 У Києві обвалилася стіна будинку — з-під завалів дістали чоловіка

17:25 Нардепка заявила про необхідність військової підготовки для жінок

17:17 На трасі Одеса-Рені утворився затор у бік Молдови

17:15 Що часто роблять охоронці в супермаркетах, хоча це заборонено

18:07 Смерть Узелкова — 15-річний син відреагував у соцмережах

17:48 Почервоніння Чорного моря — небезпечні техногенні наслідки

17:44 У Трампа жорстко висловились щодо повернення Криму Україні

17:32 Нічні морози продовжуються — якою буде погода в Харкові завтра

17:32 У Київській області пролунали потужні вибухи — працює ППО

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

17:32 В Укргідрометцентрі назвали, де завтра зіпсується погода

17:26 У Києві обвалилася стіна будинку — з-під завалів дістали чоловіка

17:25 Нардепка заявила про необхідність військової підготовки для жінок

17:17 На трасі Одеса-Рені утворився затор у бік Молдови

17:15 Що часто роблять охоронці в супермаркетах, хоча це заборонено

Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Text

13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд