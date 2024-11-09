Прогноз погоди на завтра, 10 листопада, для Одеси

Погода геть зіпсується — чого чекати одеситам завтра
Завтра, 10 листопада, Одеська область зустріне мінливою хмарністю та помірним дощем на півдні регіону. По узбережжю діє штормове попередження через сильний вітер і високе хвилювання моря. Оголошено І рівень небезпечності.
Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Вночі вітер досягне швидкості 12-14 м/с, з хвилюванням моря до значного рівня. Удень вітер послабшає до 6-11 м/с, а море стане спокійнішим.
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +2...+7 °С, вдень +7...+12 °С.
- Температура морської води — +12...+13 °С.
Погода в Одеській області
На 10 листопада прогноз погоди в Одеській області обіцяє мінливу хмарність із помірними дощами в південній частині регіону. Вітер буде північно-східним, зі швидкістю 7-12 м/с.
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +1...+6 °С, вдень +7...+12°С тепла.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, погода в Україні до середини листопада буде сухою та без денних морозів. Уночі очікуються заморозки, а вдень повітря прогріватиметься до +9 °C. З другої половини листопада в Україні різко зміниться погода і в деяких областях випаде сніг.
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