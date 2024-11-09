Прогноз погоды на завтра для Одессы.

Девушки идут по городу. Фото: Новини.LIVE

Завтра 10 ноября Одесская область встретит переменной облачностью и умеренным дождем на юге региона. По побережью действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и высокого волнения моря. Объявлен I уровень опасности.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Ночью ветер достигнет скорости 12-14 м/с с волнением моря до значительного уровня. Днем ветер ослабеет до 6-11 м/с, а море станет более спокойным.

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +2...+7°С, днем +7...+12°С.

Температура морской воды — +12...+13 °С.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

10 ноября прогноз погоды в Одесской области обещает переменную облачность с умеренными дождями в южной части региона. Ветер будет северо-восточным, со скоростью 7-12 м/с.

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +1...+6°С, днем +7...+12°С тепла.

На автодорогах области видимость добра.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине до середины ноября будет сухой и без дневных морозов. Ночью ожидаются заморозки, а днем будет прогреваться до +9 °C. Со второй половины ноября в Украине резко изменится погода, и в некоторых областях выпадет снег.