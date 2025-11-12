Відео
Україна
Погода готує неприємний сюрприз — що чекає на одеситів сьогодні

Погода готує неприємний сюрприз — що чекає на одеситів сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 05:46
Оновлено: 18:23
Прогноз погоди в Одесі на 12 листопада: холодно, без опадів, сильний вітер
Люди в одному із парків Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 12 листопада, в Одесі очікується холодна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Однак буде сильний вітер. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі +16…+8°C, вдень буде до +10…+12°C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі +3…+8°C, вдень становитиме +9…+14 °C. На автошляхах серпанок, видимість 1-2 кілометри.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Наталка Діденко розповіла якою буде погода в Україні сьогодні. Також ми писали про те, що Україну накрили магнітні бурі.

