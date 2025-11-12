Прогноз погоды в Одессе на 12 ноября: холодно, без осадков, сильный ветер

Погода готовит неприятный сюрприз — что ждет одесситов сегодня
В среду, 12 ноября, в Одессе ожидается холодная погода. Осадков синоптики не прогнозируют, однако будет сильный ветер.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
В Одессе сегодня будет облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16...+8°C, днем будет до +10...+12°C.
Погода в Одесской области
В Одесской области сегодня также будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью +3...+8°C, днем составит +9...+14 °C. На автодорогах дымка, видимость 1-2 километра.
