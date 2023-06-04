Погода кардинально зміниться : чого очікувати одеситам сьогодні

Люди гуляють по Аркадії. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Сьогодні, 4 червня, в Одесі очікується покращення погодних умов. Синоптики прогнозують теплий день без опадів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 11-13°С, вдень 22-24°С.

Температура морської води 20-21°С.

Атмосферний тиск — 766 мм рт. ст.

Вологість — 54%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

4 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Синоптики розповіли, що опадів не буде. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.