Погода кардинально изменится: чего ожидать одесситам сегодня
4 июня 2023 06:30
Люди гуляют по Аркадии. Фото: Юлия Браславская / Новости.LIVE
4 июня в Одессе ожидается улучшение погодных условий. Синоптики прогнозируют теплый день без осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 11-13°С, днем 22-24°С.
- Температура морской воды 20-21°С.
- Атмосферное давление — 766 мм рт. ст.
- Влажность — 54%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 8-13°, днем 21-26°.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
4 июня по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Синоптики рассказали, что осадков не будет. Подробный прогноз — читайте в материале.