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Погода кардинально изменится: чего ожидать одесситам сегодня

4 июня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода кардинально изменится: чего ожидать одесситам сегодня
Люди гуляют по Аркадии. Фото: Юлия Браславская / Новости.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

4 июня в Одессе ожидается улучшение погодных условий. Синоптики прогнозируют теплый день без осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 11-13°С, днем 22-24°С.
  • Температура морской воды 20-21°С.
  • Атмосферное давление — 766 мм рт. ст.
  • Влажность — 54%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 8-13°, днем 21-26°.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

4 июня по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Синоптики рассказали, что осадков не будет. Подробный прогноз — читайте в материале.

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