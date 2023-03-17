Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 17 березня

Детальний прогноз погоди

Останній день робочого тижня буде досить теплим. Втім метеочутливим людям слід спостерігати за самопочуттям.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі туман.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 7-9°С тепла.

Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.

Вологість повітря — 87%.

Прогноз погоди по Одеській області

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Вночі місцями невеликій дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 6-12°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Погода в Україні

Погода 17 березня у більшості територій України не принесла значних опадів. Вночі в східних, більшості північних і центральних областей та в Криму випав невеликий дощ, а на півночі місцями — мокрий сніг.

Північний вітер переважав зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі на заході, Вінницькій та північних областях коливалась від 1° тепла до 4° морозу, в той час, як на решті території стовпчик термометра показував 2-7° тепла. Удень очікується 4-9° тепла, а в південній частині країни можна очікувати до 12°.

Фото sinoptik