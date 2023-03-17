Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 17 березня

Погода на Одещині вплине на метеочутливих людей
Останній день робочого тижня буде досить теплим. Втім метеочутливим людям слід спостерігати за самопочуттям.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі туман.
- Вітер північний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 7-9°С тепла.
- Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 87%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Синоптики прогнозують мінливу хмарність.
- Вночі місцями невеликій дощ, вдень без істотних опадів.
- Вітер північний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 6-12°С тепла.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні
Погода 17 березня у більшості територій України не принесла значних опадів. Вночі в східних, більшості північних і центральних областей та в Криму випав невеликий дощ, а на півночі місцями — мокрий сніг.
Північний вітер переважав зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура вночі на заході, Вінницькій та північних областях коливалась від 1° тепла до 4° морозу, в той час, як на решті території стовпчик термометра показував 2-7° тепла. Удень очікується 4-9° тепла, а в південній частині країни можна очікувати до 12°.
Фото sinoptik