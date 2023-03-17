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Погода в Одесской области повлияет на метеочувствительных людей

17 марта 2023 06:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 17 марта.
Подробный прогноз погоды
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Последний день рабочей недели будет достаточно теплым. Однако метеочувствительным людям следует наблюдать за самочувствием.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью туман.
  • Ветер северный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 3-5°С тепла, днем 7-9°С тепла.
  • Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
  • Влажность воздуха — 87%.

Прогноз погоды в Одесской области

  • Синоптики прогнозируют переменную облачность.
  • Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков.
  • Ветер северный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 1-6°С тепла, днем 6-12°С тепла.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Украине

Погода 17 марта на большинстве территорий Украины не принесла значительных осадков. Ночью в восточных, большинстве северных и центральных областей и в Крыму выпал небольшой дождь, а на севере местами мокрый снег.

Северный ветер преобладал со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью на западе, Винницкой и северных областях колебалась от 1° тепла до 4° мороза, в то время как на остальной территории столбик термометра показывал 2-7° тепла. Днем ожидается 4-9 градусов тепла, а в южной части страны можно ожидать до 12 градусов.

Фото sinoptik

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