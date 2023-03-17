Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 17 марта.

Погода в Одесской области повлияет на метеочувствительных людей
Последний день рабочей недели будет достаточно теплым. Однако метеочувствительным людям следует наблюдать за самочувствием.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью туман.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 3-5°С тепла, днем 7-9°С тепла.
- Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 87%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Синоптики прогнозируют переменную облачность.
- Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 1-6°С тепла, днем 6-12°С тепла.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине
Погода 17 марта на большинстве территорий Украины не принесла значительных осадков. Ночью в восточных, большинстве северных и центральных областей и в Крыму выпал небольшой дождь, а на севере местами мокрый снег.
Северный ветер преобладал со скоростью 7-12 м/с.
Температура ночью на западе, Винницкой и северных областях колебалась от 1° тепла до 4° мороза, в то время как на остальной территории столбик термометра показывал 2-7° тепла. Днем ожидается 4-9 градусов тепла, а в южной части страны можно ожидать до 12 градусов.
Фото sinoptik