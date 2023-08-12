Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 12 серпня

Дівчина засмагає. Фото: google

Сьогодні, 12 серпня, в Одесі очікується мінлива хмарність. Температура повітря прогріється до 27 градусів. Тим часом в деяких населених пунктах області стовпчики термометра дійдуть до +30 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 16-18 °С, вдень 25-27 °С.

Температура морської води 22-23 °С.

Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.

Вологість — 44%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 13-18 °С, вдень 25-30 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

На вихідних в Україні очікується погода з грозами. У переважній більшості областей пройдуть дощі, місцями зі шквалом. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.