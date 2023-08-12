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Погода на суботу: чи вдасться в Одесі позасмагати

12 серпня 2023 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 12 серпня
Дівчина засмагає. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 12 серпня, в Одесі очікується мінлива хмарність. Температура повітря прогріється до 27 градусів. Тим часом в деяких населених пунктах області стовпчики термометра дійдуть до +30 °С. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. 
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 16-18 °С, вдень 25-27 °С.
  • Температура морської води 22-23 °С.
  • Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
  • Вологість — 44%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. 
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви 15-17 м/с.
  • Температура вночі 13-18 °С, вдень 25-30 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

На вихідних в Україні очікується погода з грозами. У переважній більшості областей пройдуть дощі, місцями зі шквалом. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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