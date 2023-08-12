Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 12 серпня

Погода на суботу: чи вдасться в Одесі позасмагати
12 серпня 2023 06:00
Дівчина засмагає. Фото: google
Сьогодні, 12 серпня, в Одесі очікується мінлива хмарність. Температура повітря прогріється до 27 градусів. Тим часом в деяких населених пунктах області стовпчики термометра дійдуть до +30 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 16-18 °С, вдень 25-27 °С.
- Температура морської води 22-23 °С.
- Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
- Вологість — 44%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви 15-17 м/с.
- Температура вночі 13-18 °С, вдень 25-30 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
На вихідних в Україні очікується погода з грозами. У переважній більшості областей пройдуть дощі, місцями зі шквалом. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.