Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 12 августа.

Погода на субботу: удастся ли в Одессе позагорать
12 августа 2023 06:00
Девушка загорает. Фото: google
Сегодня, 12 августа, в Одессе ожидается переменная облачность. Температура воздуха прогреется до 27 градусов. Между тем, в некоторых населенных пунктах области столбики термометра дойдут до +30°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 16-18°С, днем 25-27°С.
- Температура морской воды 22-23°С.
- Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
- Влажность — 44%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью 13-18°С, днем 25-30°С.
- На автодорогах области видимость добра.
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В выходные в Украине ожидается погода с грозами. В подавляющем большинстве областей пройдут дожди, местами со шквалом. Подробный прогноз погоды читайте в материале.