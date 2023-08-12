Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 12 августа.

Девушка загорает. Фото: google

Сегодня, 12 августа, в Одессе ожидается переменная облачность. Температура воздуха прогреется до 27 градусов. Между тем, в некоторых населенных пунктах области столбики термометра дойдут до +30°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 16-18°С, днем ​​25-27°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.

Влажность — 44%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 13-18°С, днем ​​25-30°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В выходные в Украине ожидается погода с грозами. В подавляющем большинстве областей пройдут дожди, местами со шквалом. Подробный прогноз погоды читайте в материале.