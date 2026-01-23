Відео
Україна
Погода неприємно здивує — прогноз в Одесі на сьогодні

Погода неприємно здивує — прогноз в Одесі на сьогодні

Дата публікації: 23 січня 2026 05:46
Погода в Одесі 23 січня: холодно, опади та сильний вітер
Люди йдуть біля Міського саду в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 січня, в Одесі буде досить прохолодна погода. Крім того, синоптики прогнозують опади та сильний вітер. Містянам варто одягатися тепліше та брати з собою парасольки. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 

Сьогодні в Одесі очікується хмарна погода. Вдень помірні опади, місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Вночі та вдень температура буде від -1 °C до +1°C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарно. Вдень опади, місцями помірні. На півночі переважно сніг. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі та вдень буде від -4 С° до +1 °C, на півдні до +4 °C. На автошляхах ожеледиця, видимість місцями 500-1000 метрів. 

Погода в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 23 січня

  • Якщо морози стають міцнішими, серпень обіцяє спеку.
  • Гучне й жваве щебетання птахів віщує сильні морози.
  • Коли білка активно бігає по деревах, варто чекати відлиги.
  • Ясна сонячна погода натякає на ранню весну.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Харків сьогодні накриють сильні морози. Також ми писали про те, якою буде погода у Києві сьогодні.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
