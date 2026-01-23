Погода в Одесі 23 січня: холодно, опади та сильний вітер

Погода неприємно здивує — прогноз в Одесі на сьогодні
Сьогодні, 23 січня, в Одесі буде досить прохолодна погода. Крім того, синоптики прогнозують опади та сильний вітер. Містянам варто одягатися тепліше та брати з собою парасольки.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі очікується хмарна погода. Вдень помірні опади, місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Вночі та вдень температура буде від -1 °C до +1°C.
Погода в Одеській області
На Одещині також буде хмарно. Вдень опади, місцями помірні. На півночі переважно сніг. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі та вдень буде від -4 С° до +1 °C, на півдні до +4 °C. На автошляхах ожеледиця, видимість місцями 500-1000 метрів.
Прикмети на 23 січня
- Якщо морози стають міцнішими, серпень обіцяє спеку.
- Гучне й жваве щебетання птахів віщує сильні морози.
- Коли білка активно бігає по деревах, варто чекати відлиги.
- Ясна сонячна погода натякає на ранню весну.
