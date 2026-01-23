Погода в Одессе 23 января: холодно, осадки и сильный ветер

Погода неприятно удивит — прогноз в Одессе на сегодня
Сегодня, 23 января, в Одессе будет достаточно прохладная погода. Кроме того, синоптики прогнозируют осадки и сильный ветер. Горожанам стоит одеваться теплее и брать с собой зонтики.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе ожидается облачная погода. Днем умеренные осадки, местами гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Ночью и днем температура будет от -1 °C до +1°C.
Погода в Одесской области
В Одесской области также будет облачно. Днем осадки, местами умеренные. На севере преимущественно снег. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем будет от -4 С° до +1 °C, на юге до +4 °C. На автодорогах гололедица, видимость местами 500-1000 метров.
Приметы на 23 января
- Если морозы становятся крепче, август обещает жару.
- Громкое и оживленное щебетание птиц предвещает сильные морозы.
- Когда белка активно бегает по деревьям, стоит ждать оттепели.
- Ясная солнечная погода намекает на раннюю весну.
Напомним, мы сообщали, что Харьков сегодня накроют сильные морозы. Также мы писали о том, какая будет погода в Киеве сегодня.
Читайте Новини.LIVE!