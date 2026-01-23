Видео
Україна
Погода неприятно удивит — прогноз в Одессе на сегодня

Погода неприятно удивит — прогноз в Одессе на сегодня

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 05:46
Погода в Одессе 23 января: холодно, осадки и сильный ветер
Люди идут возле Городского сада в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 23 января, в Одессе будет достаточно прохладная погода. Кроме того, синоптики прогнозируют осадки и сильный ветер. Горожанам стоит одеваться теплее и брать с собой зонтики.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается облачная погода. Днем умеренные осадки, местами гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Ночью и днем температура будет от -1 °C до +1°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно. Днем осадки, местами умеренные. На севере преимущественно снег. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем будет от -4 С° до +1 °C, на юге до +4 °C. На автодорогах гололедица, видимость местами 500-1000 метров.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 23 января

  • Если морозы становятся крепче, август обещает жару.
  • Громкое и оживленное щебетание птиц предвещает сильные морозы.
  • Когда белка активно бегает по деревьям, стоит ждать оттепели.
  • Ясная солнечная погода намекает на раннюю весну.

Напомним, мы сообщали, что Харьков сегодня накроют сильные морозы. Также мы писали о том, какая будет погода в Киеве сегодня.

