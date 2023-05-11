Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 11 травня

Погода покращиться: чого чекати одеситам сьогодні
11 травня 2023 06:30
Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Сьогодні, 10 травня, в Одесі очікується покращення погодних умов. Температура повітря прогріється до +17 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 6-8°С, вдень 15-17°С.
- Температура морської води 13-14°.
- Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
- Вологість — 68%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 3-8°С тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозок 0-2°С, вдень 14-19°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
11 травня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Температура повітря починає підвищуватися, однак заморозки продовжуються. Детальний прогноз погоди — читайте в матеріалі.