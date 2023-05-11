Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 11 травня

Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Сьогодні, 10 травня, в Одесі очікується покращення погодних умов. Температура повітря прогріється до +17 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-8°С, вдень 15-17°С.

Температура морської води 13-14°.

Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.

Вологість — 68%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8°С тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозок 0-2°С, вдень 14-19°С.

На автошляхах області видимість добра.

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