Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 11 мая.

Погода улучшится: чего ждать одесситам сегодня
11 мая 2023 06:30
Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
10 мая в Одессе ожидается улучшение погодных условий. Температура воздуха прогреется до +17 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 6-8°С, днем 15-17°С.
- Температура морской воды 13–14°.
- Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.
- Влажность — 68%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 3-8°С тепла, местами на поверхности почвы заморозки 0-2°С, днем 14-19°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
11 мая по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Температура воздуха начинает повышаться, однако заморозки продолжаются. Подробный прогноз погоды — читайте в материале.