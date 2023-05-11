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Погода улучшится: чего ждать одесситам сегодня

11 мая 2023 06:30
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Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 11 мая.
Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

10 мая в Одессе ожидается улучшение погодных условий. Температура воздуха прогреется до +17 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 6-8°С, днем 15-17°С.
  • Температура морской воды 13–14°.
  • Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.
  • Влажность — 68%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
  • Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 3-8°С тепла, местами на поверхности почвы заморозки 0-2°С, днем 14-19°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

11 мая по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Температура воздуха начинает повышаться, однако заморозки продолжаются. Подробный прогноз погоды — читайте в материале.

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