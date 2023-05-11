Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 11 мая.

Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

10 мая в Одессе ожидается улучшение погодных условий. Температура воздуха прогреется до +17 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-8°С, днем 15-17°С.

Температура морской воды 13–14°.

Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.

Влажность — 68%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, местами на поверхности почвы заморозки 0-2°С, днем 14-19°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

11 мая по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Температура воздуха начинает повышаться, однако заморозки продолжаются. Подробный прогноз погоды — читайте в материале.