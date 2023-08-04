Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 4 серпня

Погода потішить: що прогнозують синоптики для Одеси на сьогодні
4 серпня 2023 06:45
Жінка з дітьми прогулюється парком. Фото: Новини.LIVE
В останній день робочого тижня на одеситів чекає покращення погодних умов. В регіоні очікується сонячний день без опадів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 19-21°С, вдень 25-27°С.
- Температура морської води 22-23°С.
- Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.
- Вологість — 75%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 17-22°С, вдень 30-35°С, у прибережній зоні 25-27°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
В Україні, 4 серпня, очікується мінлива хмарність. В деяких областях можливі короткочасні дощі з грозами. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.