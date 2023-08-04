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Погода потішить: що прогнозують синоптики для Одеси на сьогодні

4 серпня 2023 06:45
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 4 серпня
Жінка з дітьми прогулюється парком. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В останній день робочого тижня на одеситів чекає покращення погодних умов. В регіоні очікується сонячний день без опадів. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 19-21°С, вдень 25-27°С.
  • Температура морської води 22-23°С.
  • Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.
  • Вологість — 75%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 17-22°С, вдень 30-35°С, у прибережній зоні 25-27°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

В Україні, 4 серпня, очікується мінлива хмарність. В деяких областях можливі короткочасні дощі з грозами. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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