Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 4 серпня

Жінка з дітьми прогулюється парком. Фото: Новини.LIVE

В останній день робочого тижня на одеситів чекає покращення погодних умов. В регіоні очікується сонячний день без опадів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 19-21°С, вдень 25-27°С.

Температура морської води 22-23°С.

Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.

Вологість — 75%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 17-22°С, вдень 30-35°С, у прибережній зоні 25-27°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

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