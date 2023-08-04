Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 4 августа.

Погода порадует: что прогнозируют синоптики для Одессы на сегодня
4 августа 2023 06:45
Женщина с детьми ходит по парку. Фото: Новини.LIVE
В последний день рабочей недели одесситов ожидает улучшение погодных условий. В регионе без осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 19-21°С, днем 25-27°С.
- Температура морской воды 22-23°С.
- Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.
- Влажность — 75%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 17-22°С, днем 30-35°С, в прибрежной зоне 25-27°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
В Украине, 4 августа, ожидается переменная облачность. В некоторых областях возможны кратковременные дожди с грозами. Подробный прогноз погоды читайте в материале.