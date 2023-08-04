Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 4 августа.

Женщина с детьми ходит по парку. Фото: Новини.LIVE

В последний день рабочей недели одесситов ожидает улучшение погодных условий. В регионе без осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 19-21°С, днем ​​25-27°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.

Влажность — 75%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-22°С, днем ​​30-35°С, в прибрежной зоне 25-27°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

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В Украине, 4 августа, ожидается переменная облачность. В некоторых областях возможны кратковременные дожди с грозами. Подробный прогноз погоды читайте в материале.