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Погода порадует: что прогнозируют синоптики для Одессы на сегодня

4 августа 2023 06:45
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 4 августа.
Женщина с детьми ходит по парку. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В последний день рабочей недели одесситов ожидает улучшение погодных условий. В регионе без осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 19-21°С, днем ​​25-27°С.
  • Температура морской воды 22-23°С.
  • Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.
  • Влажность — 75%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 17-22°С, днем ​​30-35°С, в прибрежной зоне 25-27°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В Украине, 4 августа, ожидается переменная облачность. В некоторых областях возможны кратковременные дожди с грозами. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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