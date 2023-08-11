Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 11 серпня

Чоловік рибалить. Фjто: Новини.LIVE

Сьогодні, 11 серпня, на одеситів чекає малохмарний день без опадів. Температура морської води прогріється до 23 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північний, 7 – 12 м/с.

Температура вночі 18-20° С, вдень 25-30° С.

Температура морської води 22-23° С.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість — 51%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°С, вдень 25-30°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У п'ятницю, 11 серпня, в Україні очікується хмарна погода. У переважній більшості областей пройдуть дощі, подекуди з градом та сильними шквалами. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.