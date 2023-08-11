Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 11 серпня

Погода потішить: що прогнозують синоптики для Одеси на сьогодні
11 серпня 2023 06:30
Чоловік рибалить. Фjто: Новини.LIVE
Сьогодні, 11 серпня, на одеситів чекає малохмарний день без опадів. Температура морської води прогріється до 23 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північний, 7 – 12 м/с.
- Температура вночі 18-20° С, вдень 25-30° С.
- Температура морської води 22-23° С.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість — 51%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 15-20°С, вдень 25-30°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
У п'ятницю, 11 серпня, в Україні очікується хмарна погода. У переважній більшості областей пройдуть дощі, подекуди з градом та сильними шквалами. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.