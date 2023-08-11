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Погода потішить: що прогнозують синоптики для Одеси на сьогодні

11 серпня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 11 серпня
Чоловік рибалить. Фjто: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 11 серпня, на одеситів чекає малохмарний день без опадів. Температура морської води прогріється до 23 градусів. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів. 
  • Вітер північний, 7 – 12 м/с. 
  • Температура вночі 18-20° С, вдень 25-30° С. 
  • Температура морської води 22-23° С.
  • Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
  • Вологість — 51%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. 
  • Без істотних опадів. 
  • Вітер північний, 7-12 м/с. 
  • Температура вночі 15-20°С, вдень 25-30°С. 
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У п'ятницю, 11 серпня, в Україні очікується хмарна погода. У переважній більшості областей пройдуть дощі, подекуди з градом та сильними шквалами. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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