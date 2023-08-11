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Погода порадует: что прогнозируют синоптики для Одессы на сегодня

11 августа 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 11 августа.
Человек рыбачит. Фото: Новости.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 11 августа, одесситов ожидает малооблачный день без осадков. Температура морской воды прогреется до 23 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 18-20°С, днем ​​25-30°С.
  • Температура морской воды 22-23°С.
  • Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
  • Влажность — 51%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северный, 7 — 12 м/с.
  • Температура ночью 15-20°С, днем ​​25-30°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В пятницу, 11 августа, в Украине ожидается облачная погода. В подавляющем большинстве областей пройдут дожди, иногда с градом и сильными шквалами. Подробный прогноз погоды читайте в материале .

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