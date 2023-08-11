Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 11 августа.

Погода порадует: что прогнозируют синоптики для Одессы на сегодня
11 августа 2023 06:30
Человек рыбачит. Фото: Новости.LIVE
Сегодня, 11 августа, одесситов ожидает малооблачный день без осадков. Температура морской воды прогреется до 23 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 18-20°С, днем 25-30°С.
- Температура морской воды 22-23°С.
- Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
- Влажность — 51%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северный, 7 — 12 м/с.
- Температура ночью 15-20°С, днем 25-30°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
В пятницу, 11 августа, в Украине ожидается облачная погода. В подавляющем большинстве областей пройдут дожди, иногда с градом и сильными шквалами. Подробный прогноз погоды читайте в материале .