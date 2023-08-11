Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 11 августа.

Человек рыбачит. Фото: Новости.LIVE

Сегодня, 11 августа, одесситов ожидает малооблачный день без осадков. Температура морской воды прогреется до 23 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем ​​25-30°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

Влажность — 51%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северный, 7 — 12 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем ​​25-30°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В пятницу, 11 августа, в Украине ожидается облачная погода. В подавляющем большинстве областей пройдут дожди, иногда с градом и сильными шквалами. Подробный прогноз погоды читайте в материале .