Погода сьогодні порадує одеситів — яку температуру чекати
3 березня 2024 07:10
Жінки біля моря насолоджуються сонцем. Фото: Новини.LIVE
Погода в Одесі сьогодні, 3 березня, буде ясною та теплою. Температура повітря становитиме +9 °С вдень. Опадів не очікується, але можливі пориви вітру. Морська вода — +5...+6 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +3...+5 °С, вдень +7...+9 °С.
- Вітер східний, 7-12 м/с.
Погода в Одеській області
- Хмарно, з проясненнями.
- Без опадів.
- Вітер східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 0...+5 °С, вдень +7...+12 °С.
- На автошляхах області місцями буде димка, видимість до 2 км.
Погода в Україні
Сьогодні, 3 березня, погода по всій Україні майже не зміниться — сонце періодично виглядатиме з-за хмар, опадів не передбачається.
- На сході, півночі та в центрі України температура вдень становитиме +5…+8 °С, уночі — близько 0 °С.
- На сході та південному сході стовпчики термометрів піднімуться до +8…+10 °С, уночі — близько 0 °С.
- На заході країни — до +10…+12 °С, уночі — +5…+7 °С.
Нагадаємо, що синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні 2-3 березня. Подекуди стовпчики термометрів сягнуть відмітки до майже +20 °C.
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