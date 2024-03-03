Погода сьогодні порадує одеситів — яку температуру чекати

Жінки біля моря насолоджуються сонцем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 3 березня, буде ясною та теплою. Температура повітря становитиме +9 °С вдень. Опадів не очікується, але можливі пориви вітру. Морська вода — +5...+6 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +3...+5 °С, вдень +7...+9 °С.

Вітер східний, 7-12 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Хмарно, з проясненнями.

Без опадів.

Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0...+5 °С, вдень +7...+12 °С.

На автошляхах області місцями буде димка, видимість до 2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

Сьогодні, 3 березня, погода по всій Україні майже не зміниться — сонце періодично виглядатиме з-за хмар, опадів не передбачається.

На сході, півночі та в центрі України температура вдень становитиме +5…+8 °С, уночі — близько 0 °С.

На сході та південному сході стовпчики термометрів піднімуться до +8…+10 °С, уночі — близько 0 °С.

На заході країни — до +10…+12 °С, уночі — +5…+7 °С.

Нагадаємо, що синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні 2-3 березня. Подекуди стовпчики термометрів сягнуть відмітки до майже +20 °C.