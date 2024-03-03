Погода сегодня порадует одесситов — какую температуру ждать

Женщины у моря наслаждаются солнцем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 3 марта, будет ясной и теплой. Температура воздуха будет +9 °С днем. Осадков не ожидается, но возможны порывы ветра. Морская вода — +5...+6 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +3...+5 °С, днем +7...+9 °С.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0...+5 °С, днем +7...+12 °С.

На автодорогах области местами будет дымка, видимость до 2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

Сегодня, 3 марта, погода по всей Украине почти не изменится — солнце будет периодически выглядеть из-за облаков, осадков не предвидится.

На востоке, севере и в центре Украины температура днем будет +5…+8 °С, ночью — около 0 °С.

На востоке и юго-востоке столбики термометров поднимутся до +8…+10 °С, ночью около 0 °С.

На западе страны — до +10…+12 °С, ночью — +5…+7 °С.

Напомним, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные 2-3 марта. Кое-где столбики термометров достигнут отметки почти до +20 °C.