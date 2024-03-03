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Погода сегодня порадует одесситов — какую температуру ждать

3 марта 2024 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода сегодня порадует одесситов — какую температуру ждать
Женщины у моря наслаждаются солнцем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 3 марта, будет ясной и теплой. Температура воздуха будет +9 °С днем. Осадков не ожидается, но возможны порывы ветра. Морская вода — +5...+6 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура ночью +3...+5 °С, днем +7...+9 °С.
  • Ветер восточный, 7-12 м/с.
Погода сегодня порадует одесситов - какую температуру ждать - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 0...+5 °С, днем +7...+12 °С.
  • На автодорогах области местами будет дымка, видимость до 2 км.
Погода сегодня порадует одесситов - какую температуру ждать - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

Сегодня, 3 марта, погода по всей Украине почти не изменится — солнце будет периодически выглядеть из-за облаков, осадков не предвидится.

  • На востоке, севере и в центре Украины температура днем будет +5…+8 °С, ночью — около 0 °С.
  • На востоке и юго-востоке столбики термометров поднимутся до +8…+10 °С, ночью около 0 °С.
  • На западе страны — до +10…+12 °С, ночью — +5…+7 °С.

Напомним, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные 2-3 марта. Кое-где столбики термометров достигнут отметки почти до +20 °C.

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