Погода сегодня порадует одесситов — какую температуру ждать
3 марта 2024 07:10
Женщины у моря наслаждаются солнцем. Фото: Новини.LIVE
Погода в Одессе сегодня, 3 марта, будет ясной и теплой. Температура воздуха будет +9 °С днем. Осадков не ожидается, но возможны порывы ветра. Морская вода — +5...+6 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +3...+5 °С, днем +7...+9 °С.
- Ветер восточный, 7-12 м/с.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 0...+5 °С, днем +7...+12 °С.
- На автодорогах области местами будет дымка, видимость до 2 км.
Погода в Украине
Сегодня, 3 марта, погода по всей Украине почти не изменится — солнце будет периодически выглядеть из-за облаков, осадков не предвидится.
- На востоке, севере и в центре Украины температура днем будет +5…+8 °С, ночью — около 0 °С.
- На востоке и юго-востоке столбики термометров поднимутся до +8…+10 °С, ночью около 0 °С.
- На западе страны — до +10…+12 °С, ночью — +5…+7 °С.
Напомним, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные 2-3 марта. Кое-где столбики термометров достигнут отметки почти до +20 °C.
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