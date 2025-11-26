Погода в Одесі на 26 листопада: потепління та сильний вітер

Люди гуляють в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 26 листопада, в Одесі температура повітря підвищиться порівняно з попереднім днем. Синоптики не передбачають значних опадів, проте варто очікувати посилення вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі +10…+12 °C, вдень — +14...+16 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південний, 9-14 м/с. Температура вночі +7…+12°C, вдень становитиме +14…+19 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

