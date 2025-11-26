Погода в Одессе на 26 ноября: потепление и сильный ветер

Люди гуляют в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 26 ноября, в Одессе температура воздуха повысится по сравнению с предыдущим днем. Синоптики не предвидят значительных осадков, однако стоит ожидать усиления ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В Одессе сегодня будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °C, днем — +14...+16 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура ночью +7...+12°C, днем составит +14...+19 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

