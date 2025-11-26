Видео
Погода сегодня порадует — прогноз для Одессы

Погода сегодня порадует — прогноз для Одессы

Дата публикации 26 ноября 2025 05:46
обновлено: 17:39
Погода в Одессе на 26 ноября: потепление и сильный ветер
Люди гуляют в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 26 ноября, в Одессе температура воздуха повысится по сравнению с предыдущим днем. Синоптики не предвидят значительных осадков, однако стоит ожидать усиления ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °C, днем — +14...+16 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура ночью +7...+12°C, днем составит +14...+19 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоди в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы сообщали о том, что Харьков сегодня накроет туман. Также мы писали о том, что Наталка Диденко рассказала в каких регионах сегодня температура поднимется до +17°C.

Автор:
Светлана Силенко
