Погода в Одесі завтра, 14 жовтня

Люди гуляють в місті. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 14 жовтня, в Одесі очікується похмура погода та прохолодне повітря з температурою до +15 °C. Попри це, температура морської води залишиться на рівні +19...+20 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 14 жовтня

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер південний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +10...+12 °С, вдень +16...+18 °С

Погода в Одеській області 14 жовтня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +7...+12 °С, вдень +14...+19 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Загалом, за словами синоптиків, протягом наступних 5 днів на Одещині та вздовж морського узбережжя погода буде мати мінливий характер. Температура повітря і морської води поступово знижуватиметься.

Графік зміни погоди в наступні дні. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

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