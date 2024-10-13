Погода в Одесі завтра, 14 жовтня

Погода в Одесі на завтра — синоптики попереджають про холодний початок тижня
13 жовтня 2024 16:46
Люди гуляють в місті. Фото: Новини.LIVE
Завтра, 14 жовтня, в Одесі очікується похмура погода та прохолодне повітря з температурою до +15 °C. Попри це, температура морської води залишиться на рівні +19...+20 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі 14 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер південний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +10...+12 °С, вдень +16...+18 °С
Погода в Одеській області 14 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +7...+12 °С, вдень +14...+19 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Загалом, за словами синоптиків, протягом наступних 5 днів на Одещині та вздовж морського узбережжя погода буде мати мінливий характер. Температура повітря і морської води поступово знижуватиметься.
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