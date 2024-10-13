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Погода в Одесі на завтра — синоптики попереджають про холодний початок тижня

13 жовтня 2024 16:46
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Одесі завтра, 14 жовтня
Люди гуляють в місті. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Завтра, 14 жовтня, в Одесі очікується похмура погода та прохолодне повітря з температурою до +15 °C. Попри це, температура морської води залишиться на рівні +19...+20 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 14 жовтня

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер південний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +10...+12 °С, вдень +16...+18 °С 

Погода в Одеській області 14 жовтня

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +7...+12 °С, вдень +14...+19 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.

Загалом, за словами синоптиків, протягом наступних 5 днів на Одещині та вздовж морського узбережжя погода буде мати мінливий характер. Температура повітря і морської води поступово знижуватиметься. 

Погода в Одесі на завтра - фото 1
Графік зміни погоди в наступні дні. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі дали прогноз на зиму та сказали, до яких погодних умов варто готуватися українцям. 

Також раніше Новини.LIVE підготували детальний розклад магнітних бур на жовтень 2024 року. 

Одеса Одеська область Одеська ОДА синоптик Новини Одеси прогноз погоди

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