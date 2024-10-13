Погода в Одессе завтра, 14 октября

Погода в Одессе на завтра — синоптики предупреждают о холодном начале недели
Завтра, 14 октября, в Одессе ожидается пасмурная погода и прохладный воздух с температурой до +15 °C. Тем не менее, температура морской воды останется на уровне +19...+20 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 14 октября
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер южный, днем северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +10...+12°С, днем +16...+18°С
Погода в Одесской области 14 октября
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +7...+12°С, днем +14...+19°С.
- На автодорогах области видимость добра.
В целом, по словам синоптиков, в течение следующих 5 дней в Одесской области и вдоль морского побережья погода будет носить изменчивый характер. Температура воздуха и морской воды будет постепенно снижаться.
Напомним, в Укргидрометцентре дали прогноз на зиму и сказали, к каким погодным условиям следует готовиться украинцам.
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