Погода в Одессе завтра, 14 октября

Люди гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 14 октября, в Одессе ожидается пасмурная погода и прохладный воздух с температурой до +15 °C. Тем не менее, температура морской воды останется на уровне +19...+20 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 14 октября

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер южный, днем северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +10...+12°С, днем +16...+18°С

Погода в Одесской области 14 октября

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +7...+12°С, днем +14...+19°С.

На автодорогах области видимость добра.

В целом, по словам синоптиков, в течение следующих 5 дней в Одесской области и вдоль морского побережья погода будет носить изменчивый характер. Температура воздуха и морской воды будет постепенно снижаться.

График смены погоды в последующие дни. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Напомним, в Укргидрометцентре дали прогноз на зиму и сказали, к каким погодным условиям следует готовиться украинцам.

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