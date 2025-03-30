Погода в Одесі 31 березня: без опадів, до +15°C удень

Жінка сидить на лавочці. Фото: Новини.LIVE

Завтра 31 березня в Одесі збережеться комфортна весняна погода. Температура повітря вдень підніметься до +15°C, а вночі знизиться до +9°C. Опадів не прогнозують, проте очікується туман.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 31 березня

Вночі температура складе +9 °C, а відчуватиметься як +8 °C. Вітер північно-західний, до 4 м/с, вологість повітря — 80%.

Зранку показники залишатимуться на рівні +9 °C, а до обіду повітря прогріється до +15 °C. Вітер стихне до 3 м/с, а вологість знизиться до 69%.

Увечері температура залишиться на рівні +15 °C, вітер посилиться до 4 м/с, а вологість зменшиться до 52%.

Сонце зійде о 06:37 і зайде о 19:24, тривалість дня складе 12 годин 46 хвилин.

Погода в Одесі на 31 березня. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 31 березня

Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +5...+10 °C тепла, вдень +13...+18 °C.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

Погода в Одеській області на 31 березня. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра по всій країні очікується дощ та туман. Також синоптики повідомили про те, якою буде погода в Україні у квітні.