Погода в Одессе 31 марта: без осадков, до +15°C днем

Женщина сидит на лавочке. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 31 марта, в Одессе сохранится комфортная весенняя погода. Температура воздуха днем поднимется до +15 °C, а ночью снизится до +9 °C. Осадков не прогнозируют, однако ожидается туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе на 31 марта

Ночью температура составит +9 °C, а будет ощущаться как +8 °C. Ветер северо-западный, до 4 м/с, влажность воздуха — 80%.

Утром показатели будут оставаться на уровне +9 °C, а к обеду воздух прогреется до +15 °C. Ветер стихнет до 3 м/с, а влажность снизится до 69%.

Вечером температура останется на уровне +15 °C, ветер усилится до 4 м/с, а влажность уменьшится до 52%.

Солнце взойдет в 06:37 и зайдет в 19:24, продолжительность дня составит 12 часов 46 минут.

Погода в Одессе на 31 марта. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 31 марта

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков. Ночью и утром туман ночью и утром туман.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +5...+10 °C, днем +13...+18 °C.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Погода в Одесской области на 31 марта. Фото: скриншот

Напомним, завтра по всей стране ожидается дождь и туман. Также синоптики сообщили о том, какой будет погода в Украине в апреле.