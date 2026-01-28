Погода в Одесі 27 січня: холодно, ожеледиця та вітер, без істотних опадів

Люди йдуть по Дерибасівській. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 січня, в Одесі очікується холодна погода. Попри те, що істотних опадів синоптики не прогнозують, буде ожеледиця та вітер. Жителям міста варто обмежити пересування по вулиці, а за можливості залишатися вдома.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі очікується хмарна погода. Вдень без істотних опадів. Місцями синоптики прогнозують ожеледицю, туман. Вітер південний, 7-12 м/с. Вночі температура буде від +1 до +3 °C, вдень буде від +4 °C до +6°C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарно. Вдень без істотних опадів, місцями ожеледиця, туман. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від -2 С° до +3 С°. Вдень буде від +4 С° до +9 °C, на півночі до +1 °C. На автошляхах ожеледиця та туман, видимість 200-500 метрів.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 28 січня

Яскраве мерехтіння зірок уночі віщує похолодання.

Північний вітер — передвісник морозів.

Ясний день обіцяє спекотний і посушливий рік.

Часті зміни погоди протягом дня підказують, що кінець січня буде нестійким.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у лютому українців чекає досить нестабільна погода. Також ми писали про те, коли в Україну повернеться арктичний холод.