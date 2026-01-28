Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Погода в Одесі не радує — прогноз синоптиків на сьогодні

Погода в Одесі не радує — прогноз синоптиків на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 05:46
Погода в Одесі 27 січня: холодно, ожеледиця та вітер, без істотних опадів
Люди йдуть по Дерибасівській. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 січня, в Одесі очікується холодна погода. Попри те, що істотних опадів синоптики не прогнозують, буде ожеледиця та вітер. Жителям міста варто обмежити пересування по вулиці, а за можливості залишатися вдома.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі 

Сьогодні в Одесі очікується хмарна погода. Вдень без істотних опадів. Місцями синоптики прогнозують ожеледицю, туман. Вітер південний, 7-12 м/с. Вночі температура буде від +1 до +3 °C, вдень буде від +4 °C до +6°C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарно. Вдень без істотних опадів, місцями ожеледиця, туман. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від -2 С° до +3 С°. Вдень буде від +4 С° до +9 °C, на півночі до +1 °C. На автошляхах ожеледиця та туман, видимість 200-500 метрів. 

Погода в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 28 січня

  • Яскраве мерехтіння зірок уночі віщує похолодання.
  • Північний вітер — передвісник морозів.
  • Ясний день обіцяє спекотний і посушливий рік.
  • Часті зміни погоди протягом дня підказують, що кінець січня буде нестійким.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у лютому українців чекає досить нестабільна погода. Також ми писали про те, коли в Україну повернеться арктичний холод.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації