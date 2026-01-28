Погода в Одессе 27 января: холодно, гололедица и ветер, без существенных осадков

Погода в Одессе не радует — прогноз синоптиков на сегодня
Сегодня, 27 января, в Одессе ожидается холодная погода. Несмотря на то, что существенных осадков синоптики не прогнозируют, будет гололедица и ветер. Жителям города стоит ограничить передвижение по улице, а по возможности оставаться дома.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе ожидается облачная погода. Днем без существенных осадков. Местами синоптики прогнозируют гололедицу, туман. Ветер южный, 7-12 м/с. Ночью температура будет от +1 до +3 °C, днем будет от +4 °C до +6°C.
Погода в Одесской области
В Одесской области также будет облачно. Днем без существенных осадков, местами гололедица, туман. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от -2 С° до +3 С°. Днем будет от +4 С° до +9 °C, на севере до +1 °C. На автодорогах гололедица и туман, видимость 200-500 метров.
Приметы на 28 января
- Яркое мерцание звезд ночью предвещает похолодание.
- Северный ветер — предвестник морозов.
- Ясный день обещает жаркий и засушливый год.
- Частые изменения погоды в течение дня подсказывают, что конец января будет неустойчивым.
