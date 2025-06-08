Погода в Одесі 8 червня — без опадів, до +27 °C

Дівчата проходять під штучним туманоутворювачем, щоб охолодитися. Фото: Новини.LIVE

В Одесі та області сьогодні, 8 червня, буде тепло й сонячно. Опадів не очікується, але на дорогах можливий серпанок. Температура повітря вдень сягатиме до +33 °C, море прогріється до +21 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 8 червня

Сьогодні в Одесі збережеться мінлива хмарність без дощу. Вітер буде південний, 5–10 м/с. Температура вночі +18…+20 °C, вдень комфортні +25…+27 °C.

Морська вода вже по-літньому тепла — +20…+21 °C, тож для охочих відпочити на пляжі погода буде сприятливою.

Прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 8 червня

В Одеській області також без опадів. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +30 °C, місцями — до спекотних +33 °C. Вночі +15...+20°C.

На автошляхах Одеської області вночі та зранку можливий серпанок. Видимість подекуди обмежена — 1-2 км, тож водіям варто бути уважними.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Пожежна небезпека на Одещині

Сьогодні в Одеській області прогнозують підвищений рівень пожежної небезпеки. Через погодні умови можливе швидке поширення вогню у разі займання. Синоптики закликають громадян бути максимально обережними з вогнем. Так, високий рівень оголошений в населених пунктах:

Любашівка;

Затишшя;

Сербка;

Роздільна;

Сарата;

Болград;

Вилкове;

Ізмаїл.

Рівень пожежної небезпеки. Фото: Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, друга половина літа 2025 року в Україні буде надзвичайно спекотною. У липні очікується підвищення температури повітря до +35 °С, а ночами стовпчики термометрів залишатимуться вище +20 °С — це явище називається "тропічною ніччю".

Також, через високу температуру та нестачу опадів, на більшій частині території країни зросте рівень пожежної небезпеки. Особливо це стосується південних і східних регіонів.